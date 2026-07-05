El conductor tuvo que ser liberado por los bomberos tras el accidente en el túnel de Tejina, en Guía de Isora, y fue evacuado en estado grave

Un hombre de 24 años, grave tras chocar contra el muro de un túnel en Guía de Isora / 112canarias

Un hombre de 24 años ha resultado herido de carácter grave tras colisionar el vehículo que conducía contra el muro interior del túnel de Tejina, en la carretera TF-82, en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo sobre las 00:38 horas de este domingo, cuando el 112 recibió una alerta en la que se informaba de que una persona precisaba asistencia sanitaria tras el impacto del turismo contra el muro del túnel.

Bomberos de Tenerife liberaron al conductor del interior del vehículo y aseguraron la zona, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió y estabilizó al afectado.

El herido, que presentaba un politraumatismo de carácter grave, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil reguló el tráfico e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que el personal del Servicio de Carreteras señalizó el accidente y procedió a despejar la vía.