El conjunto de Yerai Martín afrontará una temporada de treinta jornadas que arrancará frente al FC Barcelona y concluirá en el Heliodoro Rodríguez López ante el Granada CF

El Costa Adeje Tenerife ya tiene marcado el camino de la temporada 2026/27 / CD Tenerife Femenino

Con el calendario ya sobre la mesa, el Costa Adeje Tenerife comienza a visualizar el camino que recorrerá durante la temporada 2026/27. El conjunto dirigido por Yerai Martín afrontará un campeonato de treinta jornadas en el que volverá a querer dar continuidad al crecimiento mostrado durante las últimas campañas.

Ese crecimiento quedó refrendado el pasado curso con una de las mejores temporadas de la historia del club. Las blanquiazules igualaron su mejor registro de puntos en la máxima categoría, alcanzando 54 puntos, una muestra de la evolución constante de un proyecto que afronta ahora un nuevo reto con la ambición de seguir consolidándose entre los referentes del fútbol femenino español.

Debut ante el campeón

El sorteo celebrado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dibujado un recorrido que combinará exigentes desplazamientos, partidos de máxima entidad en el Heliodoro Rodríguez López y un tramo final que volverá a ser determinante para los objetivos del equipo blanquiazul.

La competición comenzará el fin de semana del 29 y 30 de agosto con una de las salidas más complicadas del campeonato. El Costa Adeje Tenerife visitará al vigente campeón de Liga F Moeve, Champions League y Copa de la Reina, el FC Barcelona, en un estreno que supondrá la primera gran prueba de la temporada para las jugadoras de Yerai Martín. El técnico del cuadro tinerfeño ve el lado positivo de este inicio de temporada: «Creo que la primera jornada puede ser un buen momento para ir a jugar al Johan Cruyff, así ha tocado y así lo afrontaremos».

El estreno lejos de la isla volverá a poner a prueba una de las grandes fortalezas mostradas por el equipo durante la pasada campaña. El Costa Adeje Tenerife finalizó la temporada como el cuarto mejor visitante de la Liga F Moeve, no sumando en únicamente dos de sus quince desplazamientos, unos registros que invitan al optimismo de cara a un calendario que volverá a exigir un alto nivel competitivo fuera de casa.

El debut ante la afición llegará apenas una semana después. En la segunda jornada, el Heliodoro Rodríguez López volverá a vestirse de gala para recibir al Deportivo Abanca en el primer encuentro como local del nuevo curso, iniciando una campaña en la que el respaldo de la afición volverá a ser un factor importante para el equipo.

Primer bloque de la temporada

El primer tramo del campeonato presenta un calendario equilibrado, alternando encuentros en casa y fuera de la isla. Tras el estreno liguero, las blanquiazules se medirán consecutivamente a Real Sociedad, Sevilla FC, Valencia CF y DUX Logroño, una serie de compromisos que marcarán el ritmo competitivo de las primeras semanas.

«Tenemos salidas complicadas en este primer bloque de temporada, desde Barcelona, visitar a un gran equipo como la Real Sociedad o volver a jugar en el Antonio Puchades frente a un recién ascendido como el Valencia, que sabemos que nos recibirá con la energía positiva de haber vuelto a Liga F. Tenemos tres partidos en casa, con lo que eso supone, el poder volver a jugar con nuestra afición y donde el objetivo es claro, el hacernos fuertes como hicimos en la segunda vuelta de la pasada temporada», señala Yerai Martín.

Duelos de máxima exigencia

Uno de los primeros grandes desafíos llegará en la jornada 8 (24/25 octubre), cuando el Costa Adeje Tenerife visite al Real Madrid CF. Semanas más tarde, en diciembre, llegará otro de los desplazamientos más exigentes de la primera vuelta con la visita al Atlético de Madrid (9 diciembre), antes de cerrar el año recibiendo a la SD Eibar (12/13 diciembre).

La primera mitad del campeonato finalizará el 10/11 de enero frente al Granada CF, dando paso a una segunda vuelta que ofrecerá algunos de los encuentros más atractivos de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. El Real Madrid visitará Tenerife en la jornada 18 (30/31 de enero), mientras que el Atlético de Madrid lo hará en la jornada 23 (20/21 marzo). Apenas unas semanas después, el estadio capitalino acogerá dos de las grandes citas del campeonato con las visitas de la Real Sociedad (3/4 abril) y del vigente campeón, el FC Barcelona (10/11 abril), previstas para las jornadas 25 y 26.

La recta final

El tramo decisivo del campeonato volverá a concentrarse durante el mes de mayo. Tras visitar a la SD Eibar (1/2 mayo) y recibir al RCD Espanyol (8/9 mayo), el conjunto blanquiazul afrontará su último desplazamiento del curso ante el Deportivo Abanca (19 mayo) antes de cerrar la temporada en casa frente al Granada CF el 23 de mayo.

La temporada ya cuenta con su planificación. Ahora el Costa Adeje Tenerife inicia la cuenta atrás para una nueva campaña entre la élite del fútbol femenino español. Treinta jornadas, quince partidos ante su afición y un nuevo reto para un equipo que afronta la temporada 2026/27 con la confianza que otorga haber firmado una de las mejores campañas de su historia reciente y con la ambición de seguir creciendo, compitiendo y consolidándose entre los referentes de la Liga F Moeve.