Los 78 migrantes, entre ellos ocho menores, fueron localizados a ocho millas de La Restinga tras una travesía de seis días desde Dakar

Salvamento Marítimo rescata un cayuco con 78 personas en El Hierro / EuropaPress

Salvamento Marítimo escoltó anoche hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 78 tripulantes a bordo, entre ellos ocho menores, localizado a 8 millas de esta localidad pesquera para ser atendidos por los equipos sanitarios y de emergencia.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de 6 días, desde Dakar (Senegal). A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Gambia, Guinea-Konakry y Sierra Leona.

La embarcación fue localizada a 8 millas de la isla por el radar ECO CIV y, en base a la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, se trata de 78 personas, de origen subsahariano, todos varones, entre los que 8 menores de edad, en aparente buen estado de salud.

Fueron atendidos en el propio puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia del Puerto de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.

Los tripulantes de este cayuco serán trasladados en las próximas horas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja – Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial, hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.