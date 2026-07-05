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Rescatado un hombre de 49 años cuando se ahogaba en la playa de Cofete

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La actuación de un surfista y del GES permitió rescatar con vida a un hombre que se ahogaba en la playa de Cofete

Rescatado un hombre que sufrió un semiahogamiento en la playa de Cofete, Fuerteventura
Helicóptero medicalizado del SUC
CEDIDO POR 112 CANARIAS
(Foto de ARCHIVO)
01/1/1970

Un hombre de 49 años ha sido rescatado este sábado por la tarde cuando se estaba ahogando en la playa de Cofete, en el municipio de Pájara (Fuerteventura), por un surfista y por los bomberos de Canarias, ha informado el 112 de esta comunidad.

El herido, que en el momento inicial de la asistencia médica presentaba síntomas de ahogamiento de carácter moderado, ha sido evacuado por el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) al Hospital General de Fuerteventura.

El 112 ha recibido el aviso a las 15:49 horas y ha movilizado al GES, que, al llegar al lugar de los hechos, ha tomado el testigo de un surfista que, previamente, había sacado del agua al hombre y han procedido a su traslado al citado centro hospitalario.

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