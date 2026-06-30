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Terremoto en Gran Canaria de magnitud 3,9

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El terremoto se ha registrado al este de Gran Canaria con epicentro en el Atlántico, según ha comunicado el IGN

Terremoto registrado esta madrugada en el este de Gran Canaria. El Instituto Geográfico Nacional ha informado que se registró esta madrugada, en trorno a las 2:31 horas (hora local canaria).

El terremoto se registró con una magnitud de 3,9 y se registró a 16 kilómetros de profundidad. Según el IGN el seísmo se ha sentido en muchos lugares de Gran Canaria pero también en lugares como Antigua en Fuerteventura.

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