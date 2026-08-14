El Chacayca vence en la Luchada Femenina y el combinado de Tenerife se impone a Fuerteventura por 12-9 en la Institucional

Candelaria celebra una gran noche de lucha canaria / Ayuntamiento de Candelaria

El recinto situado junto al Ayuntamiento de Candelaria acogió este jueves, 13 de agosto, una de las citas más esperadas del programa de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria, con tres luchadas que reunieron en el terrero a deportistas de todas las categorías, desde las escuelas municipales hasta los puntales de Tenerife y Fuerteventura.

La jornada arrancó a las 18.45 h con la XII Luchada de Menores ‘Homenaje a la Luchada de la Media Montaña’, que enfrentó a las Escuelas Municipales de Lucha Canaria de Candelaria, dirigida por Juan Luis Goya Domínguez, y de Tegueste, dirigida por Rucadén González Díaz. Diego Molina Ramos, de la escuela candelariera, se llevó el trofeo a la luchada más espectacular, y el de máximo tumbador fue para Isan Duque.

A las 20.00 h llegó el turno de la VIII Luchada Femenina en honor a la Virgen de Candelaria, en la que el Chacayca Guanches de Malpaís se impuso al combinado de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife. Rosa Noelia Vega de León, del combinado de la Federación, fue la máxima tumbadora, mientras que la luchada más espectacular recayó en Leyre González Díaz, del Chacayca.

La luchada institucional

La noche se cerró con la XXVIII Luchada Institucional, primero con una exhibición de Lucha del Garrote, y después con la luchada en la que el combinado de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife venció al de Fuerteventura por 12-9. Khadim Gueye fue el máximo tumbador de la brega y el galardón a la luchada más espectacular fue para Samuel Cabrera Cabrera, del combinado majorero.

La Luchada Institucional se ofreció en directo por La 2 de TVE en Canarias, mientras que la Luchada Femenina se emitirá en diferido el sábado 15 de agosto, tras la Romería-Ofrenda, y llegará después a los hogares de toda España a través de Teledeporte, un salto en la proyección del deporte vernáculo practicado por mujeres.

Desde el Ayuntamiento de Candelaria se agradece el trabajo de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, de los clubes, de las escuelas municipales y de sus monitores, así como la respuesta del público, que un año más llenó el terrero en una de las noches más señaladas de las Fiestas de la Patrona de Canarias.