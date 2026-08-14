El sector turístico pide no dramatizar la presencia puntual de roedores y reclama reforzar la recogida de residuos en el sur de Gran Canaria

El sector turístico evita dramatizar por presencia de roedores en playas de Gran Canaria / EFE/ Elvira Urquijo A

Después de que esta semana hayan trascendido imágenes de roedores en algunas playas del sur de Gran Canaria, el sector turístico ha pedido no sobredimensionar un «problema puntual» y ha evitado «dramatizar».

Organizaciones y representantes del sector turístico no han querido profundizar en una cuestión que consideran «puntual», por afán de que no se utilice «y trascienda más allá de su incidencia real», según ha afirmado un empresario turístico en conversación con EFE.

«No queremos que esto tenga mayor repercusión», ha insistido para luego añadir que las autoridades competentes en la materia ya están trabajando en solucionar los problemas que se han dado en la recogida de residuos sobre todo en San Bartolomé de Tirajana, uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias y del país.

La situación, bajo control

Por su parte, el presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, Tom Smulders, ha apuntado que sería un problema «si vamos a inflar la gravedad de la situación».

En conversación con EFE, el empresario ha insistido en que se ha visto «una rata únicamente» y que ya se está trabajando en solventar esa situación.

«La foto de una rata y el comentario en sí es algo muy desagradable, entiendo la preocupación del consejero porque la imagen de nuestra isla es todo», ha admitido, si bien ha recalcado que ya se está trabajando en ello, a petición de los propios empresarios turísticos como él.

Lo que sí ha pedido es que este episodio sirva como «lección» para los responsables públicos: «La actuación no puede ser reactiva, cuando surge el problema lo van a solucionar».

Si en agosto es previsible que haya un mayor volumen de residuos por la mayor presencia de personas en la zona turística, coincidiendo con vacaciones del personal, se tiene que poner a trabajadores extra para que lleven a cabo este trabajo.

Llamamiento a la ciudadanía

Smulders ha enumerado una serie de factores que han coincidido en los últimos días para provocar esa imagen de contenedores rebosando en algunos puntos del municipio del sur de Gran Canaria, como las garantías de salud pública que impiden disponer veneno en las calles, el incendio en el vertedero de Juan Grande o la avería en uno de los camiones de recogida de papel y plásticos.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que actúe con «sentido común» y evite depositar las basuras si ven que los contenedores ya están llenos, así como dejar las bolsas abiertas en la vía pública, puesto que eso llama a los roedores.

Pero también ha mandado Smulders un mensaje a los «sinvergüenzas» de ciertos contratistas y obreros que depositan donde quieren restos de material de construcción y escombros: «Eso es algo que no tiene perdón de nadie».

Posibles soluciones

Entre las soluciones que, según el directivo de la patronal turística de Las Palmas, se han puesto sobre la mesa está la posibilidad de hacer turnos dobles en la recogida de residuos sólidos urbanos, con la correspondiente compensación por las horas extra que hagan las plantillas.

También se ha hablado de buscar camiones de basura en otros municipios donde no haya tanta necesidad de trabajo en estas semanas estivales, para que puedan suplir la falta de ese vehículo averiado en San Bartolomé de Tirajana o incluso incrementar los que están a disposición.

En cualquier caso, ha precisado Smulders, tras mantener un diálogo con los responsables del servicio y los representantes del Ayuntamiento, se ha reconocido el problema y se está trabajando para evitar mayores consecuencias, por lo que solo queda pedir «tiempo» para ver los resultados.