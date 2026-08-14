Aena prevé 3.826 operaciones en los aeropuertos canarios para este fin de semana, coincidiendo así con la operación salida

Son muchos los que inician sus vacaciones este 14 de agosto, aprovechando así la segunda quincena de este mes para volar a otros lugares en busca de descanso. Por tanto, durante esta jornada y hasta el domingo, la actividad en los aeropuertos canarios se intensifica.

Por tanto, este fin de semana toca de nuevo trasiego en los aeropuertos canarios. En concreto, AENA prevé 3.826 operaciones canarios este fin de semana, tratándose de 65 más que en el mismo fin de semana del pasado año.

Una escena que volverá a repetirse una vez llegue septiembre, mientras tanto, toca disfrutar del buen tiempo, de la playa y del verano, hasta volver a la rutina.

Indicaciones de la DGT

La DGT señala que la franja más desfavorable para conducir este viernes se concentrará entre las 15:00 y las 24:00 horas, periodo en el que se espera un incremento progresivo del tráfico en las salidas de los grandes núcleos urbanos.

El sábado continuará el tráfico de salida, principalmente entre las 8:00 y las 15:00 horas. Por su parte, el domingo 16 la situación cambiará de sentido: el momento más complicado llegará por la tarde, entre las 17:00 y las 24:00 horas, coincidiendo con el retorno masivo a las ciudades.

Desde la DGT insisten en extremar la precaución. Por tanto, instan a evitar el consumo de alcohol y drogas al volante y recuerda que «es fundamental no bajar nunca la guardia, ya sean desplazamientos diurnos o nocturnos, aunque se trate de trayectos cortos y conocidos, ponerse el cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad y la señalización de la carretera«.

Las mochilas ganan terreno a las maletas

Además, en los aeropuertos y puertos comienzan a verse más mochilas que maletas, por lo que ganan terreno, pues supone para el viajero un ahorro de dinero en las aerolíneas al pasar como bulto gratuito de bajo costo, además de ofrecer mayor agilidad en transportes públicos o calles adoquinadas, dejando así las manos libres durante los desplazamientos.