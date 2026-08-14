La población destinataria del proyecto Aura son mujeres de entre cuarenta y 79 años consumidoras de algún tipo de psicofármaco

La Dirección General de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud (SCS), en colaboración con el Cabildo de La Palma y la Asociación Palmera para la Prevención y el Tratamiento de Toxicomanías. En concreto, que desarrolla desde le pasado mes de marzo el proyecto ‘Aura: mujeres que renacen: programa integral de bienestar, autonomía y prevención del consumo de psicofármacos’, que busca mejorar la salud emocional, la autonomía personal y la calidad de vida de mujeres en situación de vulnerabilidad, reduciendo el consumo de psicofármacos mediante la intervención integral comunitaria.

Imagen archivo RTVC.

La iniciativa, cuyo objetivos están en consonancia con el IV Plan Canario sobre Adicciones y que se desarrolla en las Zonas Básicas de Salud de la comarca del Valle de Aridane, busca fomentar la promoción de la salud y prevención del uso y abuso de benzodiacepinas en mujeres con edades comprendidas entre los cuarenta y los 79 años; promover y garantizar una atención integral y continuada a estas mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad, y reducir o limitar las consecuencias negativas del uso y abuso de las benzodiacepinas.

Para ello, se han elaborado y desarrollado programas de prevención en la comunidad, se trabaja para normalizar la atención a personas con problemas de adicciones, reducir el consumo de psicofármacos entre las participantes y mejorar los indicadores de bienestar emocional.

Cuadros ansiosos

La población destinataria del proyecto Aura son mujeres de entre cuarenta y 79 años consumidoras de algún tipo de psicofármaco. Además, se incluyen mujeres con situación de soledad o con cuadros ansiosos o depresivos. Así como, víctimas de violencia de género y cuidadoras, entre otros perfiles.

La iniciativa se lleva a cabo en las tres Zonas Básicas de Salud que componen la comarca del Valle de Aridane: Los Llanos de Aridane, El Paso y Villa y Puerto de Tazacorte.

Medicina Familiar

Para desarrollar las acciones contempladas en este proyecto, en primer lugar se identificarán a aquellas mujeres que tienen prescrito por su profesional de Medicina Familiar y Comunitaria un tratamiento psicofarmacológico o que se encuentran en alguna situación social que puede estar afectándoles, tales como padecer algún trastorno del estado de ánimo, ser cuidadoras, ser víctimas de violencia de género, etc.

Siguiendo una metodología centrada en un enfoque biopsicosocial con perspectivas cognitivo – conductuales y centradas en soluciones donde se prioriza a la mujer y se le devuelve su papel protagonista en su historia se abordarán cuatro bloques divididos en veinte sesiones donde se trabajan varios aspectos relativos a la prevención y reducción de psicofármacos, favorecer la cohesión de grupo, mejorar habilidades sociales, fomentar estilos de vida saludables y potenciar el autoconocimiento y empoderamiento de las mujeres participantes.

Generar cohesión

De esta forma, se desarrollan actividades relacionadas principalmente con encuentros al aire libre done se comparten desayunos saludables, se llevan a cabo actividades lúdicas en los diferentes municipios y se visitan enclaves típicos de cada zona. Con ello, se permite mejorar las habilidades sociales, conocerse mejor entre las participantes y generar cohesión grupal. Todo esto adaptado a las necesidades y demandas del grupo diana y generando experiencias positivas.

Esta sesiones están impartidas por profesionales de Psicología, Trabajo Social, Medicina y administración pertenecientes a la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de Toxicomanías.