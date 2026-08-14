La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que se se cumple la ley para la atención y protección de las mujeres migrantes que permanecen en Ceuta

Informa: Redacción Informativos RTVC

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha desmentido este viernes que haya mujeres menores migrantes «deambulando» en Ceuta y ha defendido que todas están atendidas en «espacios seguros», y que ya se ha detenido a uno de los agresores, tras las denuncias por agresión sexual de varias menores.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), Redondo ha insistido en que se está cumpliendo la ley para la atención y protección de las mujeres migrantes que todavía permanecen en Ceuta, tras la entrada de 70.000 personas de forma irregular por la frontera con Marruecos el 30 y 31 de julio.

La playa del Trampolín de Ceuta, transformada en asentamiento, el pasado domingo. EFE/Reduan

«Lo primero ahora mismo es asegurar la soberanía de España, asegurar que las mujeres y los hombres en Ceuta pueden volver lo antes posible a la normalidad, repatriar absolutamente a todas las personas que han conseguido llegar a Ceuta desde el respeto a la legalidad, a los procedimientos y a los derechos fundamentales», ha explicado.

Ha defendido que se ha expulsado ya a uno de los supuestos agresores y ha asegurado que se expulsará a «absolutamente todos los agresores» tras realizar las investigaciones pertinentes.

Un mensaje a las mujeres ceutíes

Redondo se ha dirigido también a las mujeres ceutíes para asegurarles que el Ejecutivo va a protegerlas y que va a intentar «por todos los medios» que la situación se normalice, tras lo que ha añadido que «el Estado está con ellas».

La ministra ha recordado que el Gobierno ha activado todos los recursos disponibles en el Pacto de Estado y ha puesto a disposición el Centro de Crisis 24 horas de Ceuta, uno de los 60 habilitados en todo el país.

«Es importante que se sepa y que todos los medios de comunicación también hagan el esfuerzo para informar correctamente de que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme, titánico que han hecho, no va a servir de nada», ha asegurado Redondo.

La ministra ha manifestado que han mantenido también reuniones con oenegés, organizaciones feministas y de derechos humanos en el territorio y que están en «permanente contacto» para el seguimiento de la situación en colaboración con todas las administraciones.

Piden revisar el marco legal

Por su parte, los presidentes del Senado, Pedro Rollán, y de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han reclamado una revisión del marco legal para permitir una respuesta inmediata ante posibles entradas masivas de migrantes como la registrada a finales de julio.

Rollán ha defendido una normativa que facilite los retornos de quienes accedan irregularmente a territorio español, evitando conflictos entre distintas leyes y garantizando una actuación rápida y con respaldo jurídico. Según ha señalado, entre 7.000 y 10.000 personas podrían permanecer todavía en Ceuta sin identificar.

Por su parte, Vivas ha expresado su preocupación por la falta de mecanismos legales que permitan actuar con rapidez en situaciones excepcionales. Ambos han defendido que la nueva regulación contemple la devolución inmediata en estos casos y refuerce la protección de las fronteras españolas.

Vivas también ha reclamado mayor presencia del Estado, inversiones en infraestructuras y vivienda, apoyo al tejido productivo y un mayor vínculo de Ceuta con la Unión Europea.

Durante el encuentro, Rollán entregó a Vivas una medalla del Senado como muestra de respaldo a Ceuta y de apoyo a su españolidad, especialmente ante la actual situación migratoria.