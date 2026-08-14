La subida del precio de los combustibles ha llevado al Gobierno de Canarias a poner en marcha una inspección en 78 estaciones de servicio de todas las islas

Informa: Redacción Informativos RTVC

El precio de los carburantes continúa al alza en Canarias. Llenar actualmente el depósito de un vehículo cuesta de media un 28% más que durante el mismo periodo del año pasado, una subida que está afectando especialmente a los conductores de las islas y que vuelve a generar quejas entre los consumidores de las denominadas islas verdes.

El incremento es todavía más acusado en el caso del diésel, cuyo precio se ha encarecido cerca de un 35% en apenas un año. La evolución de los precios ha llevado al Gobierno de Canarias a poner en marcha una inspección en 78 estaciones de servicio de todas las islas, con el objetivo de analizar el comportamiento de los precios y comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en el mercado.

Surtidor de combustible. Imagen de recurso Europa Press

Rebaja de 20% por litro de combustible

La situación también ha obligado al Gobierno de España a ampliar las medidas fiscales destinadas a contener el impacto del encarecimiento de los combustibles. A partir de septiembre, la rebaja fiscal aplicada al gasóleo aumentará hasta los 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos.

La decisión se produce después de que el precio del gasóleo aumentara un 15,7% durante el mes de julio, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este incremento supera el umbral del 15% establecido en el decreto ley aprobado el pasado mes de julio para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán.

De esta manera, se activa automáticamente la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta, que permite incrementar la reducción fiscal sobre los hidrocarburos cuando se supera ese límite.

Mientras tanto, en Canarias, los conductores afrontan una nueva escalada de precios que encarece el coste de los desplazamientos diarios y que vuelve a situar el precio de los carburantes entre las principales preocupaciones de los consumidores.