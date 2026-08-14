En cuanto al tejido productivo, el estudio observa un mantenimiento de la estabilidad en el número de empresas, con un crecimiento interanual del 0,4%

Tenerife mantiene su capacidad de crecimiento a lo largo del segundo trimestre, pese a registrar una leve moderación, destacando su capacidad de «tracción» sobre el mercado de trabajo regional, ya que concentra el 43% del total de personas ocupadas en las islas.

Imagen archivo RTVC.

Cámara de Comercio

Así lo advierten los resultados Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife del segundo trimestre de 2026, presentados en rueda de prensa este viernes por el consejero insular de Industria y Comercio, Manuel Fernández, y la directora general de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez.

Así, desde el punto de vista del conjunto de los sectores productivos en la isla, la actividad turística registró una leve moderación en el segundo trimestre en contraste con la dinámica de otros sectores como la construcción y la industria, así como la agricultura, que mantuvieron su actividad con señales positivas.

En cuanto al tejido productivo, el estudio observa un mantenimiento de la estabilidad en el número de empresas, con un crecimiento interanual del 0,4%, lo que supone 121 empresas más al cierre del segundo trimestre respecto al año anterior. «No se ha producido una caída del tejido productivo, pero sí una estabilidad que llevamos experimentado los dos últimos años», ha señalado Pérez.

Segundo trimestre

Entre los indicadores, La Cámara destaca la matriculación de turismos en el segundo trimestre, un dato que crece «con fuerza» respecto al primer trimestre del año con un 11,4%. Asimismo, en los primeros seis meses del año, se matricularon 11.992 vehículos, que es un 11% más que los que se matricularon en el mismo periodo de 2025.

La moderación de la actividad económica registrada en el segundo trimestre también se trasladó al Indicador de Confianza Empresarial, donde los empresarios expresaron su «cautela» y pesimismo ante la situación económica actual, influenciada por el clima nacional e internacional, retrocediendo en un 1,7%. Sin embargo, de cara al verano las expectativas vuelven a ser positivas como consecuencia de la reactivación de la actividad, sobre todo de la turística.

Segundo trimestre

Por sectores productivos, el número de empresas en el sector primario creció «con fuerza». A la inversa le pasó a la industria, que moderó el número de empresas registradas con una caída interanual del 1,1%, una cifra que a priori no resultaría significativa, ya que supondría una caída de 15 empresas en un sector que es «muy amplio«.

La construcción también registró cifras positivas, con crecimientos en el número de empresas –un 2,8% más, lo que supone 69 empresas más, así como trabajadores durante el segundo trimestre. Lo mismo ocurrió en el sector servicios, el más importante en términos de volumen, que registró un crecimiento interanual del 1,5%. Por su parte, el empleo también registró un ascenso del 2,5% en el periodo.