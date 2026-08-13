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Los precios acumulan en Canarias una subida del 3,4% interanual en julio

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En términos mensuales, la inflación en Canarias se mantuvo en un 0%, mientras en lo que va de año la subida llega al 2,1%

Precios en Canarias. Imagen de recurso Europa Press
Los precios acumulan en Canarias una subida del 3,4% interanual en julio. Imagen de recurso Europa Press

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha experimentado un incremento del 3,4% en julio en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, subida motivada principalmente por el encarecimiento del transporte (+6,7%), según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Canarias se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,7% más que en julio de 2025 (-1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más (-0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,5% más (-0,2 puntos); así como información y comunicaciones, un 2,9% más (+1,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,4% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); enseñanza, un 1,5% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0,3 puntos); y sanidad, un 2,5% (-0,1 puntos).

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Sube el 0,3% en julio en todo el territorio nacional

El IPC aumentó en todo el territorio nacional un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).

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