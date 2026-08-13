El 2 de agosto de 2027 la Luna cubrirá completamente el Sol durante más de seis minutos en su fase de totalidad más larga, mientras que en enero de 2028 otro eclipse, esta vez anular, cruzará gran parte de la Península

Varias personas contemplan desde El Cotillo, en Fuerteventura, el eclipse solar de este miércoles, que en canarias sólo se pudo ver de forma parcial . EFE/ Carlos De Saá

El reciente eclipse total de Sol aún permanece fresco en la retina cuando ya se empieza a mirar hacia el que llegará dentro de doce meses, considerado por los científicos como uno de los eclipses del siglo por su inusual duración. El fenómeno también podrá observarse desde España, al igual que el eclipse anular previsto para enero de 2028.

El 2 de agosto de 2027, la Luna volverá a ocultar por completo el Sol. La fase de totalidad alcanzará en Egipto una duración de 6 minutos y 23 segundos, lo que convertirá a este fenómeno en uno de los eclipses totales más largos del siglo, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El eclipse comenzará en el océano Atlántico, cruzará el estrecho de Gibraltar y continuará por la costa norteafricana hasta llegar a Egipto. Después atravesará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudí, Yemen y el extremo noreste de Somalia, antes de terminar en el océano Índico.

En Europa, la totalidad solo podrá observarse desde el sur de España, mientras que la zona de parcialidad cubrirá prácticamente todo el continente, gran parte de África y el suroeste asiático, incluido todo Oriente Medio.

2027 vuelve a situar a España en primera línea

España será de nuevo uno de los mejores lugares para disfrutar del fenómeno astronómico, aunque quienes quieran contemplar la totalidad tendrán que desplazarse al sur, ya que en el resto del país el eclipse será parcial.

La costa de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, disfrutarán de una oscuridad total que en algunos puntos superará los cuatro minutos. En el eclipse reciente, en cambio, la totalidad no llegó a superar los dos minutos.

El próximo eclipse también ofrecerá una diferencia notable respecto al anterior. Mientras este año el fenómeno tuvo lugar al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, el de 2027 comenzará en el Atlántico a las 09:30 horas, hora peninsular española, cuando el Sol estará mucho más alto en el cielo. Esto hará que el contraste entre el día y la momentánea noche sea más pronunciado.

Desde su inicio hasta su final, previsto en el océano Índico a las 14:43 horas, habrán transcurrido 313 minutos. Según el IGN, los lugares situados en la centralidad en Egipto serán los mejores del mundo para observar el eclipse.

2028 llegará con un nuevo anillo de fuego

Después de dos eclipses totales, 2028 comenzará con un eclipse anular el 26 de enero. El fenómeno cruzará la Península de suroeste a noroeste y también llegará a Baleares, casi al anochecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte y una fase de anularidad de más de siete minutos, según la web Trío de Eclipses.

En un eclipse anular, la Luna no llega a cubrir por completo el disco solar, por lo que alrededor de la silueta de nuestro satélite se forma un intenso anillo de fuego.

La franja de anularidad atravesará, entre otros lugares, Huelva, Badajoz, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Ciudad Real, la Comunidad de Madrid, Toledo, Cuenca, Albacete, Teruel, Murcia y la Comunidad Valenciana, antes de terminar en las Islas Baleares y el sur de Cataluña.

Un recorrido que atravesará varios continentes

A escala mundial, la franja de anularidad comenzará en el océano Pacífico y atravesará gran parte de América del Sur, incluidos Ecuador, Perú, el extremo sur de Colombia, Brasil, Surinam y Guayana Francesa. Después se adentrará en el océano Atlántico antes de alcanzar Portugal, entrando primero por las Islas Azores, y terminará en España.

La zona de parcialidad también abarcará América Central, gran parte de América del Norte y del Sur, el sur de Groenlandia, la zona más occidental de Europa y algunas regiones del norte de África.

El eclipse comenzará a las 13:06 horas, hora peninsular española, en el Pacífico y terminará a las 19:08 horas en España, con una duración total de 362 minutos, según los datos del IGN.

El máximo del eclipse se alcanzará en Brasil, donde la anularidad durará 10 minutos y 27 segundos, una duración que convertirá a este fenómeno en uno de los eclipses anulares más largos de este siglo.