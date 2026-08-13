El cierre de la zona de baño de Punta Brava se produce tras comunicarse por Salud Pública una analítica respecto a la calidad del agua con resultado no favorable

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido al cierre preventivo de la zona de baño de Punta Brava, en Playa Jardín, después de que Salud Pública comunicase este miércoles que una de las analíticas realizadas respecto a la calidad del agua registrase un resultado no favorable.

La medida se adopta desde la máxima prudencia y responsabilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias mientras se contrastan los datos disponibles, según ha informado el Ayuntamiento.

El consistorio señala que se trata de un único resultado no favorable frente a más de 200 analíticas con resultados satisfactorios efectuadas en el conjunto de los controles.

Paralelamente, el Ayuntamiento encargó específicamente cinco muestras en la zona afectada, todas ellas con resultados óptimos para el baño en el mismo periodo que el análisis de Salud Pública.

Esta diferencia respecto al dato comunicado por Salud Pública hace necesario estudiar y aclarar técnicamente la discrepancia antes de adoptar cualquier nueva decisión, añade el Ayuntamiento, que indica que ya ha trasladado a la autoridad sanitaria los resultados de sus propias muestras y ha solicitado que se proceda con la máxima celeridad al contraste de todas las analíticas.

El propósito es que, una vez efectuado el cierre preventivo, la zona pueda reabrirse al público lo antes posible, siempre que los resultados y la autorización de Salud Pública así lo permitan.

Discrepancias en las analíticas

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, señala que “nuestra prioridad es actuar con absoluta responsabilidad y proteger la seguridad de quienes disfrutan de nuestras playas. Aunque las cinco muestras encargadas por el Ayuntamiento ofrecen resultados óptimos para el baño, debemos atender la petición de Salud Pública y aplicar temporalmente esta medida preventiva”.

Al mismo tiempo, añade el alcalde, se ha solicitado que se contrasten los datos con la mayor rapidez posible, porque existe una diferencia entre el resultado comunicado por Salud Pública y las muestras municipales.

Zona de baño de Punta Brava, en Playa Jardín, Puerto de la Cruz. Imagen RTVC

«Queremos conocer con precisión la situación y facilitar la reapertura en cuanto la autoridad sanitaria determine que puede realizarse con todas las garantías”, indica Afonso, que destaca también que “estamos actuando con prudencia, transparencia y coordinación institucional, informando de cada paso y poniendo a disposición de Salud Pública todos los resultados disponibles».

El Ayuntamiento ha informado de la situación a los grupos municipales de la oposición y a la Plataforma Stop Vertidos, a los que ha trasladado tanto la comunicación recibida de Salud Pública como las actuaciones desarrolladas y los resultados obtenidos por las muestras de contraste.

Asimismo, el Ayuntamiento pone a disposición del público los análisis realizados y facilitará cuanta información sea solicitada sobre las actuaciones desarrolladas y los resultados disponibles.

Esta decisión responde al compromiso municipal con la transparencia y pretende ofrecer a la ciudadanía información directa, verificable y suficiente que contribuya a generar tranquilidad mientras se aclara la discrepancia detectada, afirma el consistorio.

Limpieza y acondicionamiento de la arena

De manera complementaria, desde el pasado lunes se trabaja en la limpieza y acondicionamiento de la arena, con el propósito de mantener la playa en las condiciones adecuadas.

Estas labores continuarán durante el periodo de cierre preventivo y además, este viernes comenzará el séptimo ciclo de limpieza de redes de saneamiento y pluviales en el barrio de Punta Brava conjuntamente con obras civiles de la mano del operador responsable del servicio de agua.

El Ayuntamiento mantendrá una vigilancia permanente de la evolución de los parámetros de calidad del agua, en coordinación con Salud Pública, y comunicará cualquier novedad relevante, especialmente aquella que permita determinar el levantamiento de la medida y la reapertura de la zona de baño de Punta Brava.