Cabildo y club aurinegro renuevan una alianza que cumple quince años con una campaña desplegada en 17 mupis de la Línea 1 durante este mes de agosto

El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife, y La Laguna Tenerife vuelven a unir esfuerzos para promocionar la campaña de abonos del equipo aurinegro, ‘Siempre aquí’, utilizando la red de tranvía como soporte publicitario. El acuerdo entre ambas entidades cumple ya quince años y busca vincular el apoyo al representativo tinerfeño en la Liga Endesa y la Eurocup con el fomento del transporte público.

El tranvía vuelve a impulsar la campaña de abonos de La Laguna Tenerife. Cabildo de Tenerife

Para refrendar esta alianza, la consejera insular de Movilidad y presidenta de Metrotenerife, Eulalia García, y el director general de La Laguna Tenerife, Eusebio Díaz Mejías, posaron junto a la imagen de la campaña en la parada Fundación. La iniciativa permanecerá desplegada durante todo el mes de agosto en distintos puntos de la Línea 1, con un total de 17 mupis que acercarán la oferta de abonos a los pasajeros.

Una campaña con una amplia visibilidad

Eulalia García subrayó que “desde el área de Movilidad del Cabildo de Tenerife volvemos a apoyar un año más al Club Baloncesto Canarias, uno de los grandes referentes deportivos de nuestra isla, colaborando en su campaña de abonos. Y, por supuesto, desde el área queremos animar a todos a disfrutar de los grandes eventos deportivos utilizando el transporte público”.

La consejera insular también destacó el impacto visual y la visibilidad permanente de los mupis, que permanecen activos las 24 horas del día. Este soporte, aprovechando los tiempos de espera en las paradas, permitirá conectar la imagen del club con los casi 96.000 pasajeros que utilizan diariamente el tranvía.

Por parte del equipo aurinegro, Eusebio Díaz agradeció al Cabildo de Tenerife y a Metrotenerife “por el respaldo en la campaña de abonados y su implicación durante todo el año; son dos de las entidades que colaboran siempre con nosotros y de las que estamos muy orgullosos”.

Acciones de promoción y fidelización

La iniciativa se completará con publicaciones en los perfiles oficiales de Metrotenerife en redes sociales. A través de estos canales se realizarán sorteos de entradas durante la temporada para los partidos que el equipo disputará en el Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín, con el objetivo de incentivar la fidelización de los usuarios del tranvía con el equipo aurinegro.

Por su parte, el club promoverá el uso de la Línea 1 del tranvía como medio de transporte idóneo, cómodo y sostenible para acudir a los partidos de la nueva temporada, con especial atención al acceso a través de la parada Hospital Universitario.