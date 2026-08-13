La subida hasta los 20 céntimos se produce al incrementarse un 15,7 % el incremento del gasóleo en el mes de julio, según los datos publicados por el INE este jueves

Rebaja fiscal gasóleo hasta 20 céntimos por litro. Imagen de archivo / OCU

El Gobierno incrementará en el mes de septiembre la rebaja fiscal del gasóleo, hasta los 20 céntimos por litro, después de que su precio se haya incrementado un 15,7 % en el mes de julio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este jueves.

La subida se sitúa por encima del umbral del 15 % previsto en el decreto ley de medidas para contener el impacto de la guerra en Irán, aprobado el pasado mes de julio, por lo que la cláusula de salvaguarda del Plan de Respuesta se activa de forma automática.

Así, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro en septiembre, frente a los cinco céntimos inicialmente previstos para ese mes.

Lo explica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado remitido a los medios este jueves, en el que se recuerda que el último decreto ley tiene «un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente que permite volver a elevar la protección si se reproduce un escenario adverso».

Dicho decreto, que fue aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de julio, suprimió las rebajas de IVA, pero mantuvo la del impuesto especial de hidrocarburos con una cláusula de reactivación por si la situación empeoraba.

Actualización por encima del 15 %

En virtud de esa cláusula, se establecía que el impuesto de hidrocarburos se situaría en 20 céntimos por litro si la inflación de los carburantes superaba el 15 % y, de la misma manera, se recuperarían las bonificaciones fiscales para la electricidad y el gas si se encarecían más de un 15 %.

Sin embargo, la electricidad subió un 8,4 % en julio y el gas natural, un 4,1 %, y tampoco en el de la gasolina, con un incremento del precio del 7,3 %, por lo que mantiene el calendario ordinario de retirada gradual, con una rebaja de cinco céntimos por litro en septiembre.

El ministerio insiste en que tanto el primer plan de respuesta puesto en marcha el 20 de marzo como su continuación «están cumpliendo su objetivo principal», que es «amortiguar el impacto del shock externo sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares».

Detalla que las medidas han contribuido a reducir la inflación en un punto de media en los últimos meses, por lo que «el Plan de Respuesta ha amortiguado más de un 60 % de la subida de los precios por el shock externo que supone la guerra en Irán».

El Gobierno sigue realizando un seguimiento minuto a minuto del impacto de la guerra sobre la economía española, y lo hace de la mano de los agentes sociales y de los sectores más afectados, concluyen las mismas fuentes.