La 37ª edición del encuentro se celebra hasta el 16 de agosto con artesanía, gastronomía, talleres gratuitos y actividades para toda la familia

La 37ª edición de la Feria Insular de Artesanía de La Palma ha comenzado en la Villa y Puerto de Tazacorte, donde reunirá hasta el próximo 16 de agosto a profesionales de 48 oficios artesanos y una veintena de empresas del sector gastronómico.

Imagen de archivo. Cabildo de La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, presente en la inauguración, ha destacado el valor de la artesanía palmera como parte del patrimonio cultural de la isla y ha animado a la ciudadanía a contribuir a su conservación.

Los 14 municipios muestran sus productos

La feria incorpora este año un espacio dedicado a cada uno de los catorce municipios de La Palma, que presentarán sus productos típicos mediante degustaciones. La programación incluirá además actuaciones musicales y folclóricas.

La oferta gastronómica reúne productos como queso, licor, vino, miel y cerveza, mientras que el programa también incluye una demostración de artesanía inclusiva a cargo de la Plataforma Palmera de Atención Integral a la Discapacidad (INDISPAL).

Más de diez talleres gratuitos

El programa contempla asimismo más de diez talleres gratuitos dirigidos principalmente a niños y familias, con actividades relacionadas con el reciclaje, la costura, el macramé, la cestería, la lana y el barro, entre otras técnicas y oficios tradicionales.

Para facilitar el acceso al recinto portuario, donde se celebra la feria, se ha habilitado un servicio gratuito e ininterrumpido de guaguas lanzadera entre la rotonda del antiguo centro de salud de Tazacorte y el puerto.