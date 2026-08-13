Un joven de 23 años, herido grave por arma blanca en Tuineje

Los servicios de emergencia lograron revertir una parada cardiorrespiratoria y trasladaron al herido en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura

Un hombre de 23 años ha resultado herido de carácter grave por arma blanca en la calle Matías López de Tuineje, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen de archivo. 112 Canarias

Los hechos ocurrieron sobre las 20:41 horas, cuando el 112 de Canarias recibió una alerta que informaba de que había un hombre con una herida por arma blanca en la citada calle. Ante esta situación, se desplazaron hasta el lugar efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de un médico y un enfermero del centro de salud de la zona.

Los sanitarios reanimaron al joven

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios comprobaron que el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las correspondientes maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas. Los profesionales consiguieron revertir la situación y, tras estabilizarlo, trasladaron al herido en estado crítico al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también acudieron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que realizaron las diligencias correspondientes.