La víctima presentaba en el momento inicial de la asistencia médica policontusiones de carácter moderado por las que tuvo que ser trasladado

Un hombre de 43 años ha resultado herido de carácter moderado después de caer este miércoles con su vehículo por un desnivel de cuatro metros de altura en una calle de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Herido tras caer con su vehículo por un desnivel de 4 metros en La Aldea / 112 Canarias

Según el Cecoes, la víctima presentaba en el momento inicial de la asistencia médica policontusiones de carácter moderado por las que tuvo que ser trasladado. En primer lugar, hasta el centro de salud del municipio grancanario y, posteriormente, en ambulancia hasta el Hospital Doctor Negrín de la capital grancanaria.

No fue necesario un rescate

La llamada de emergencia a la sala operativa del 112 se recibió poco después de las 14:30 horas. En ella se informaba de que un vehículo se había salido de la vía en la calle Albercón y que se había precipitado por un desnivel de cuatro metros de altura.

Al llegar los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria al lugar de los hechos, vieron que el conductor del vehículo, y único ocupante del mismo, se encontraba ya fuera del mismo, por lo que no fue necesario su rescate.

Trasladado a un centro hospitalario

El personal sanitario valoró y asistió al afectado en el lugar de los hechos para después trasladarlo hasta el centro de salud. En el centro el personal de Atención Primaria convino el envío del varón a un centro hospitalario para continuar su asistencia.