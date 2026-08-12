Siete detenidos por el secuestro de un hombre en Gran Canaria

La Policía Nacional esclarece un secuestro ocurrido en marzo de 2025 y detiene a siete presuntos responsables, dos de los cuales han ingresado en prisión

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de Canarias han esclarecido un delito de secuestro cometido en marzo de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria, en el marco de la Operación Kripto, que ha culminado con la detención de siete personas como presuntas responsables de los hechos.

Informan: Silvia Luz / Zaida García

La investigación comenzó a raíz del secuestro ocurrido entre las 21:00 y las 21:30 horas del 17 de marzo de 2025, cuando un grupo de individuos que se hicieron pasar por agentes de la Policía y utilizaron un vehículo tipo furgón interceptaron a la víctima en el aparcamiento privado de su vivienda. Tras reducirla por la fuerza, los presuntos autores introdujeron a la víctima en el vehículo y la trasladaron hasta una nave industrial, donde permaneció retenida durante varias horas.

Imagen de archivo. Europa Press

Amenazas para conseguir una transferencia de criptomonedas

Durante el secuestro, los investigados recurrieron a amenazas y agresiones para obligar a la víctima a realizar una transferencia de criptomonedas por un elevado importe. Además, le sustrajeron dinero en efectivo y diferentes objetos de valor. Después de varias horas, los autores abandonaron a la víctima, pero antes volvieron a amenazarla y le advirtieron de las posibles consecuencias que podría sufrir si comunicaba lo sucedido a las autoridades.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar y localizar a los presuntos responsables de los hechos. La investigación culminó con la detención de siete personas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, los siete detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión para dos de ellos.