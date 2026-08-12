Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado.

Antes de penetrar en la península y en las islas el eclipse se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar un evento astronómico excepcional.

Galicia será el primer ‘balcón’ desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30, horario peninsular. La ciudadanía verá este miércoles el paso de la Luna frente al Sol en un proceso que durará aproximadamente dos horas. En Canarias dará comienzo alrededor de las 19:00 horas de la tarde y finalizará sobre las 20:45. El momento cumbre se producirá cuando el reloj marque las ocho menos cinco aproximadamente ya que en ese momento la ocultación del Sol alcanzará su máximo en las islas, con hasta el 77% del Sol tapado por la Luna.

En Directo Última actualización el 12-08 11:20

Eclipse solar | No conduzca con las gafas especiales ni pare en la calzada para ver el eclipse Recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT) para la jornada del eclipse solar: Evitar desplazamientos innecesarios.

Planificar los desplazamientos largos con suficiente antelación si estos son necesarios.

Escoger de entre los más de 360 emplazamientos autorizados y habilitados por las comunidades autónomas de manera preferente por delante de carreteras secundarias que puedan saturarse, además de consultar los mapas de visibilidad y extremar la precaución por riesgo de incendio.

Tráfico prohíbe a los conductores estacionar su vehículo en las vías de circulación para ver el eclipse, para lo que ofrece los puntos habilitados.

Extremar la atención al volante durante el fenómeno.

Reducir la velocidad en los puntos de observación frecuentados por peatones, y aumentar la precaución ante la posible presencia de usuarios vulnerables.

Organizar el regreso con la misma cautela que la salida.

Respetar las medidas especiales de circulación que las autoridades puedan imponer de forma puntual para organizar y regular el tráfico en torno a los puntos de observación.

Consultar la información oficial publicada en el mapa de estado del tráfico e incidencias, redes sociales y páginas web de la DGT, el Ministerio del Interior y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Eclipse solar | Amplio despliegue del IAC Con motivo del eclipse solar total que se observará desde la península este 12 de agosto, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desplegará un amplio equipo de investigadoras, investigadores y personal técnico en múltiples localidades españolas para desarrollar labores científicas, divulgativas y de observación del fenómeno. El epicentro de este despliegue estará en Palencia con el proyecto internacional NATE (North African Telescope Eclipse), liderado por el IAC en colaboración con la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) de Marruecos y el National Solar Observatory (NSO) de EE.UU., y apoyado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Palencia.

Eclipse solar | Siete modelos de gafas para el eclipse retiradas del mercado por riesgo de lesiones Autoridades de Consumo de varias comunidades autónomas han ordenado la retirada del mercado y la recuperación del producto de manos de los consumidores de siete modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Son gafas de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro, Opticalia y Mó, según publica la Red de Alerta Nacional de Consumo, un sistema de intercambio de información entre las administraciones para retirar del mercado productos no alimentarios que representan un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Eclipse solar | Cómo usar las gafas para ver el eclipse Los especialistas recuerdan cómo deben ser usadas correctamente las gafas durante el avistamiento del eclipse solar en cinco sencillos pasos: 1. Ponte las gafas antes de mirar al sol y no te las quites mientras estés observándolo. 2. Durante las fases parciales del eclipse, antes y después de la totalidad, mantenlas siempre puestas. 3. Supervisa especialmente a niños y niñas y personas mayores para evitar que miren al sol sin protección. 4. No uses gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas si no puedes comprobar que están en buen estado y cumplen la normativa. 5. No mires al sol con cámaras, prismáticos o telescopios. Estos dispositivos necesitan filtros solares específicos.

Eclipse solar | Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial de descanso en Lanzarote El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto, desde la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, y no se desplazará a la península ibérica para presenciar el fenómeno astronómico, según han confirmado fuentes gubernamentales. España será el mejor lugar del mundo para contemplar el eclipse de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas. En el caso de las islas Canarias, y en concreto Lanzarote, donde se encuentra Sánchez junto a su familia de vacaciones de verano, la visibilidad será alrededor del 77% y no total como en gran parte de la península ibérica.

Eclipse solar | Así deben ser las gafas para ver el eclipse Las gafas de sol normales, aunque sean muy oscuras, no protegen lo suficiente para mirar directamente al sol. Tampoco es seguro utilizar radiografías; CDs o DVDs, cristales ahumados, filtros caseros, gafas 3D de cine ni lentes oscuras sin certificación. Por ello, se recuerda que la seguridad no depende de que el material sea oscuro, sino de que esté certificado. Antes de comprar unas gafas para el eclipse, comprueba que incluyen: Marcado CE : es obligatorio para este tipo de productos e indica que el fabricante declara que cumple la normativa europea aplicable.

: es obligatorio para este tipo de productos e indica que el fabricante declara que cumple la normativa europea aplicable. Referencia a la norma EN ISO 12312 – 2:2015 (o ISO 12312 – 2:2015): es recomendable que el producto haga referencia a esta norma, que establece los requisitos aplicables a las gafas para la observación directa del sol.

(o ISO 12312 – 2:2015): es recomendable que el producto haga referencia a esta norma, que establece los requisitos aplicables a las gafas para la observación directa del sol. Datos del fabricante/importador : deben estar identificados de forma clara. Instrucciones y advertencias de uso: el producto debe explicar cómo utilizarse con seguridad.

: deben estar identificados de forma clara. Instrucciones y advertencias de uso: el producto debe explicar cómo utilizarse con seguridad. Filtro en buen estado: no debe tener rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni defectos visibles.

Eclipse solar | Ocho Atalayas Cósmicas para observar el eclipse en las islas Canarias tendrá ocho Atalayas Cósmicas para seguir el eclipse solar parcial de este 12 de agosto. Estos son los puntos de observación: Tenerife: Avenida del Emigrante, Playa de San Juan (Guía de Isora).

Avenida del Emigrante, Playa de San Juan (Guía de Isora). La Gomera: Plaza de San Pedro (Valle Gran Rey).

Plaza de San Pedro (Valle Gran Rey). La Palma: Playa de los Tarajales (Tazacorte).

Playa de los Tarajales (Tazacorte). El Hierro: Los Sargos (La Frontera).

Los Sargos (La Frontera). La Graciosa: Plaza del Puerto de Caleta de Sebo (Teguise).

Plaza del Puerto de Caleta de Sebo (Teguise). Lanzarote: Paseo Marítimo de La Santa (Tinajo).

Paseo Marítimo de La Santa (Tinajo). Fuerteventura: Castillo de El Tostón, El Cotillo (La Oliva).

Castillo de El Tostón, El Cotillo (La Oliva). Gran Canaria: Calle Dr. Domingo Hernández Guerra (Tejeda).

Eclipse solar | Programación especial de RTVC para seguir el eclipse Los Servicios Informativos de Televisión Canaria se volcarán este miércoles 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas, con la cobertura del eclipse total de Sol, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de las últimas décadas. La cadena pública desplegará un amplio dispositivo, con nueve puntos de directo en el archipiélago y la península, para seguir minuto a minuto la evolución del fenómeno. El ‘Especial Eclipse’, presentado por Antonio Cárdenes, se prolongará hasta las 20:20 horas, cuando dará paso a los Informativos, que recogerán los momentos más destacados de la jornada. Televisión Canaria despliega sus Informativos por las ocho islas para vivir el eclipse solar del 12 de agosto

Eclipse solar | Así serán las condiciones meteorológicas para ver el eclipse Los cielos más despejados los vamos a encontrar en el oeste, en las islas de mayor relieve, sur y suroeste. Por el norte vamos a ver algunas nubes, en algunos casos se van a alternar con claros a la hora del eclipse. La jornada en las islas ha comenzado con nubosidad baja en el norte, en las islas de mayor relieve, también se veían en San Sebastián de La Gomera las nubes asomando en la cumbre. Intervalos también de nubes bajas en La Graciosa, en el norte y oeste de Lanzarote y de Fuerteventura, pero poco importante, muchas de las nubes van a desaparecer en las próximas horas, reaparecerán al final de la tarde. Esa nubosidad por la tarde podría ser compacta al norte de La Gomera, en el norte de la isla de Gran Canaria, en menor medida en el nordeste de la isla de El Hierro. Informa: Redacción Informativos RTVC

Eclipse solar | Desde las 13:00 horas, Canarias en prealerta por evento multitudinario El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por evento multitudinario ante el eclipse parcial de sol este miércoles, 12 de agosto, en las islas. La prealerta se activa en toda Canarias a partir de las 13.00 horas de este 12 de agosto por el riesgo de un «aumento extraordinario» de la movilidad y posibles concentraciones de población en puntos concretos de las islas abiertos al oeste ante el eclipse parcial de sol que se producirá entre las 18.57 y las 20.45 horas.

Eclipse solar | Un evento de especial relevancia El fenómeno es especialmente relevante porque será el primer eclipse solar total visible desde la península desde 1912. En el conjunto de España, el último eclipse total visible se produjo en 1959, aunque entonces solo pudo observarse desde Canarias. Además, este eclipse forma parte de una secuencia excepcional de tres eclipses solares entre 2026 y 2028: el de hoy, otro total el 2 de agosto de 2027 y un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Eclipse solar | A la espera del eclipse de Sol El eclipse de Sol de este 12 de agosto ha despertado una gran expectación. En España, la sombra de la Luna recorrerá zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. El eclipse tendrá lugar a última hora de la tarde y cerca de la puesta de Sol, lo que añade dificultad a la observación, pero también puede ofrecer imágenes espectaculares si las condiciones meteorológicas acompañan Imágenes de Reuters. Informa: Redacción Informativos RTVC

Eclipse solar | Canarias no entra en la franja de totalidad Canarias no queda dentro de la franja de totalidad, por lo que desde las islas no se verá el Sol completamente cubierto. El archipiélago queda fuera de la zona privilegiada de observación que atraviesa el norte de la península. Eso sí, el eclipse será parcial en Canarias, aunque el porcentaje de ocultación y los horarios concretos dependerán de la isla y del punto exacto desde el que se observe.