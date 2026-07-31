Predicen cómo será la corona solar que se verá durante el eclipse total del 12 de agosto

Científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y del grupo Predictive Science Inc de California han predicho cómo será la corona solar usando el superordenador de La Palma

Cómo será la corona solar en el eclipse de agosto / IAC

Según ha informado este viernes el IAC en un comunicado, ambas instituciones han logrado simular con un alto nivel de detalle la estructura de la corona solar que será visible durante la totalidad del fenómeno a lo largo del camino de totalidad, incluido Palencia donde el IAC agrupará a más de 40 astrónomos españoles, marroquíes y estadounidenses.

«Para procesar este complejo cálculo tridimensional se ha utilizado la capacidad de cómputo del Nodo de supercomputación ‘Superordenador de La Palma’, contando además con la adaptación de código creado por PSI realizada por el Servicio de Informática Especializada (SIE) del IAC«, señala la institución investigadora.

Reconstrucción del campo magnético

Dado que no es posible observar la totalidad del Sol simultáneamente, el modelo reconstruye la distribución del campo magnético uniendo las observaciones tomadas franja a franja a lo largo de una rotación solar completa.

«Con este mapa magnético de partida, el Superordenador de La Palma ha resuelto las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) altamente complejas para predecir cómo se formarán las estructuras y los ‘rayos’ de la corona el día del eclipse», detalla la nota.

Agrega el IAC que más allá de la predicción estética, este trabajo tiene un objetivo científico: desentrañar el problema del calentamiento coronal, una de las mayores incógnitas de la física solar y estelar.

Así, mientras que la superficie del Sol se encuentra a unos 6.000 °C, la corona alcanza temperaturas de millones de grados. Al comparar las imágenes reales capturadas durante el eclipse con la predicción numérica realizada antes del evento, los astrofísicos podrán evaluar la precisión de sus modelos, corregir las hipótesis del balance térmico y aprender qué procesos físicos dominan el calentamiento en esta parte del Sol, solo visible desde Tierra en un eclipse total de solar.

¿Cómo es la corona solar?

La corona solar (la parte más externa del Sol) está moldeada por los campos magnéticos de la superficie solar y, para construir la simulación, los científicos han utilizado datos medidos continuamente por los satélites SDO de NASA y Solar Orbiter de ESA., así como de la red internacional GONG (Global Oscillation Network Group), que cuenta con una de sus estaciones clave en el Observatorio del Teide (Tenerife), gestionado por el IAC.

«Comprender la dinámica de la corona es importante para avanzar la meteorología espacial, ya que estas estructuras magnéticas influyen directamente en las tormentas solares que afectan a las redes de telecomunicaciones, los satélites en órbita y la tecnología en la Tierra», apunta el Instituto, inmerso en el proyecto NATE que observará la corona solar en Palencia.

El North African Telescope Eclipse (NATE), liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), nace en Palencia el próximo 12 de agosto para consolidarse un año después en Marruecos con motivo del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027.

Previamente, durante el eclipse de este año en Palencia, se realizará un ensayo y entrenamiento cruciales de los distintos equipos y la labor científica se desarrollará a la vista del público, y el equipo de expertos se desplegará, además, durante tres días por Palencia y sus alrededores para acercar la pasión por la ciencia, la astronomía y la física solar y redescubrir el cielo como fuente de inspiración.