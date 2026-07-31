Los aeropuertos del archipiélago registran un incremento superior al 3% en su programación con respecto al año anterior. Por mar, las conexiones marítimas operan al límite de su capacidad

La tradicional operación salida del primer fin de semana de agosto ha comenzado en Canarias con un ritmo frenético, situando la conectividad aérea del archipiélago por encima de las cifras registradas en el mismo periodo de 2025.

Aeropuerto Tenerife Sur / Archivo / Cabildo de Tenerife

Más de 3.800 vuelos programados

Entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto de 2026, los aeropuertos canarios tienen programadas 3.890 operaciones, lo que supone un incremento de 128 vuelos (más de un 3% de aumento) en comparación con las 3.762 operaciones del año previo.

Distribución de las jornadas:

Viernes 31 de julio: 1.288 vuelos (1.002 nacionales y 286 internacionales).

1.288 vuelos (1.002 nacionales y 286 internacionales). Sábado 1 de agosto: 1.299 vuelos (952 nacionales y 347 internacionales).

1.299 vuelos (952 nacionales y 347 internacionales). Domingo 2 de agosto: 1.303 vuelos (977 nacionales y 326 internacionales), consagrándose como la jornada de mayor ajetreo y volumen de pasajeros de todo el fin de semana.

Desglose por aeropuertos:

Gran Canaria: Lidera la conectividad regional con 1.115 vuelos en total (774 nacionales y 341 internacionales).

Lidera la conectividad regional con en total (774 nacionales y 341 internacionales). Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna: Suma 746 operaciones (742 de ámbito nacional), desarrollándose la jornada sin incidencias meteorológicas ni retrasos significativos gracias a la ausencia de niebla.

Suma (742 de ámbito nacional), desarrollándose la jornada sin incidencias meteorológicas ni retrasos significativos gracias a la ausencia de niebla. Tenerife Sur: Registra 629 vuelos , con un marcado perfil internacional (519 operaciones internacionales).

Registra , con un marcado perfil internacional (519 operaciones internacionales). César Manrique-Lanzarote: Operará 624 vuelos (336 nacionales y 288 internacionales).

Operará (336 nacionales y 288 internacionales). Fuerteventura: Acogerá 470 operaciones (246 nacionales y 224 internacionales).

Acogerá (246 nacionales y 224 internacionales). La Palma: Contabiliza 214 vuelos (208 nacionales y 6 internacionales).

Contabiliza (208 nacionales y 6 internacionales). El Hierro: Suma 68 operaciones interinsulares/nacionales.

Suma interinsulares/nacionales. La Gomera: Registrará 24 operaciones.

Pleno en las navieras: casi 50.000 pasajeros por mar

El movimiento interinsular también se vive con especial intensidad en las terminales marítimas. Las rutas marítimas hacia destinos como Fuerteventura y Lanzarote registran una demanda prácticamente rozando el lleno.

Fred. Olsen Express prevé mover a lo largo de este fin de semana a casi 50.000 pasajeros y alrededor de 13.000 vehículos. Los primeros barcos del día han partido rozando su máxima capacidad, mientras que para los trayectos del mediodía ya no quedaban plazas disponibles.

En busca de descanso

Tanto en las salas de embarque aéreas como en las rampas de los puertos, el sentimiento compartido por los viajeros es la necesidad de descansar y desconectar del trabajo.

Los pasajeros se distribuyen entre los que quieren viajes de larga distancia, tras meses de planificación, y los que quieren escapadas entre islas y en busca de ocio.