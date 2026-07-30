La UD Las Palmas encara este viernes 31 de julio su cuarto test de pretemporada en la Costa del Sol midiéndose al ambicioso Neom SC de Arabia Saudí. El partido se podrá seguir en directo en RTVC

Llega el momento de la despedida de la UD Las Palmas en tierras andaluzas. La UD Las Palmas pondrá este viernes 31 de julio la guinda a casi dos semanas de trabajo intensivo en Marbella con la disputa de su cuarto y último test del stage de pretemporada.

UD Las Palmas vs Neom Sport, partido de pretemporada se podrá ver en directo en RTVC

El rival para este cierre estival será el Neom Sports Club de Arabia Saudí, en un choque matinal que arrancará a las 10:00 horas (hora canaria) sobre el césped del Banús Football Center.

Tras once días de concentración en la Costa del Sol, los hombres dirigidos por Rubén de la Barrera buscan afinar los últimos automatismos tácticos y la puesta a punto física antes de tomar el vuelo de regreso a Gran Canaria.

De menos a más: las sensaciones de los amarillos en Marbella

La pretemporada amarilla ha ido ganando en ritmo y solvencia a medida que se han sumado minutos. La marcha en Marbella arrancó con dos marcadores adversos: la derrota inicial por la mínima ante el Orlando Pirates surafricano (0-1) y el tropiezo frente al Al-Ittihad saudí (1-2).

Sin embargo, el equipo grancanario dio un golpe de carácter el pasado martes ante el União de Leiria portugués. En un choque que comenzó cuesta arriba, la UD demostró capacidad de reorientación y efectividad ofensiva para firmar una remontada tras ir perdiendo 0-2 en la segunda mitad, sellando un ilusionante 3-2 final.

Ante el Neom SC, el técnico gallego Rubén de la Barrera volverá a repartir minutos entre la plantilla para seguir dando rodaje a las nuevas incorporaciones, probar diferentes esquemas tácticos y dar protagonismo a los jóvenes canteranos que buscan hacerse un hueco en la primera plantilla de cara al arranque liguero.

Conociendo al rival: el ambicioso proyecto del Neom SC

El Neom Sports Club no es un rival cualquiera. Enmarcado en el proyecto de la megaciudad del noroeste de Arabia Saudí, el club está llevando a cabo una ambiciosa reestructuración deportiva con el objetivo de escalar en el fútbol asiático a base de inversión en infraestructuras y captación de talento internacional.

Para el conjunto saudí, este ensayo en las instalaciones marbellíes ante un club tradicional del fútbol español supone una prueba de fuego exigente para medir su nivel competitivo de cara al inicio de su competición doméstica.

Horario y dónde ver en directo el UD Las Palmas vs Neom SC

El partido servirá como broche final a la estancia amarilla en Marbella antes del parón previo a la disputa del histórico LXX Trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz CF el próximo 8 de agosto.

Encuentro: UD Las Palmas vs Neom Sports Club (amistoso de pretemporada)

UD Las Palmas vs Neom Sports Club (amistoso de pretemporada) Fecha: Viernes, 31 de julio de 2026

Viernes, 31 de julio de 2026 Hora: 10:00 horas (hora canaria) / 11:00 horas (hora peninsular)

10:00 horas (hora canaria) / 11:00 horas (hora peninsular) Lugar: Banús Football Center (Marbella, Málaga)

Banús Football Center (Marbella, Málaga) Dónde ver en directo: Televisión Canaria emitirá el encuentro a través de su señal TDT, su plataforma digital Canarias Play, la página web oficial rtvc.es y el canal oficial de YouTube de Televisión Canaria.

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