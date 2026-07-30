El Ayuntamiento de Tazacorte condena este incendio intencionado, que se repite por segunda vez en las instalaciones municipales en pocos meses

El Ayuntamiento de Tazacorte condena el incendio intencionado registrado este miércoles en el recinto municipal utilizado para el almacenamiento temporal de materiales destinados a su posterior traslado a las instalaciones autorizadas de tratamiento.

Es la segunda vez en pocos meses que se produce un acto de estas características.

Los hechos han generado un riesgo evidente para las personas, para instalaciones próximas y para un espacio especialmente sensible como el cementerio municipal.

El Ayuntamiento colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para esclarecer lo ocurrido y hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.