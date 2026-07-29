La medida afecta a El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, así como a las zonas de Gran Canaria situadas por encima de los 400 metros

Gran Canaria activará diferentes prohibiciones en la cumbre por la alerta de riesgo de incendios forestales

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por riesgo de incendios forestales a partir de las 11:00 horas de este jueves en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y en las zonas de Gran Canaria situadas a partir de la cota de 400 metros.

La decisión se adopta ante la previsión de un episodio de altas temperaturas de varios días de duración, provocado por la llegada al archipiélago de una masa de aire cálido y seco de origen africano. La situación comenzará a notarse este miércoles, inicialmente con mayor incidencia en las islas orientales, especialmente en Gran Canaria, y se intensificará a partir del viernes y durante el fin de semana.

Según las previsiones meteorológicas analizadas por el Ejecutivo autonómico, las temperaturas máximas podrán alcanzar o superar los 34 grados en las zonas de interior y medianías orientadas al sur y al oeste de Gran Canaria. En algunos puntos de la isla podrían registrarse valores próximos a los 38 grados al inicio del fin de semana.

También se esperan temperaturas de hasta 33 grados en el interior de Fuerteventura y de entre 32 y 33 grados en zonas interiores de Tenerife, sin que se descarte que el episodio termine extendiéndose a otras islas.

Especial calor en medianías

La situación estará acompañada de una inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria y entre los 500 y los 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender progresivamente. Esta circunstancia favorecerá un ambiente especialmente cálido y seco en las medianías, zonas altas y áreas forestales.

Por encima de la inversión térmica se esperan humedades relativas inferiores al 30 %, lo que contribuirá a incrementar el riesgo de propagación de posibles incendios. Predominará además el viento del nordeste, de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares.

El viento, vigilado

Aunque por el momento no se prevé un episodio generalizado de viento fuerte, la evolución de este fenómeno continuará bajo vigilancia por su posible influencia en la propagación de los incendios forestales.

La entrada de aire africano podrá ir acompañada también de calima débil, principalmente en las islas orientales, aunque inicialmente no se esperan concentraciones significativas de polvo en superficie.

El Gobierno de Canarias advierte de que el riesgo de incendio forestal aumentará progresivamente durante los próximos días, especialmente entre el viernes y el sábado, cuando las altas temperaturas y el ambiente seco tenderán a extenderse por el resto del archipiélago.

La situación permanecerá bajo seguimiento permanente y el ámbito territorial de la alerta podrá modificarse en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología y el Gobierno de Canarias.