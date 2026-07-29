Un colaborador de Guardia Civil dice que Leire Díez pidió ayuda en nombre de Pedro Sánchez

La exmilitante Leire Diez ha sido señalada como intermediaria de Pedro Sánchez en la supuesta trama del PSOE par boicotear causas contra el partido

La investigación del ‘caso Leire Díez’, dirigida por el juez Santiago Pedraz, se enmarca en una pieza secreta vinculada a una presunta trama para influir en actuaciones judiciales y policiales. EFE

Un colaborador de la Guardia Civil ha declarado este miércoles ante el juez que la exmilitante del PSOE Leire Díez le pidió ayuda en nombre del «one», a quien identificó como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y señaló que estaba en contacto con la directora del cuerpo, Mercedes González.

Preocupado por quién era esa Leire Díez, contactó con el exasesor ministerial Koldo García, a quien conocía de la lucha antiterrorista. Este le dijo que era una persona del PSOE, sin cargo pero con poder, a quien todo el mundo en el partido cogía el teléfono, que trabajaba con Santos Cerdán y que podía tener acceso a Pedro Sánchez, informan a EFE fuentes jurídicas.

Una versión que este testigo, quien se ha presentado como colaborador del instituto armado, ha aportado este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga a una presunta trama dedicada a boicotear causas contra el PSOE o el Gobierno.

Él fue quien puso en contacto a Leire Díez con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado por recibir presuntas mordidas a cambio de dar protección a la trama del conocido como caso Koldo.

Un encuentro en Leganés

Según su declaración, Díez le pidió una reunión con el comandante y, tras hacer esa consulta a Koldo García, organizó un encuentro en un bar de un polígono industrial de Leganés (Madrid), de cuya ubicación informó a la exmilitante 45 minutos antes, aunque esta quería celebrarlo en el despacho del abogado Jacobo Teijelo -también investigado-.

El objetivo de Díez, según ha contado, era que este abogado defendiese a Villalba gratis a cambio de información sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el mando de esta unidad Antonio Balas, a quienes dijo querer desacreditar, añaden las fuentes.

Este colaborador, que había advertido a Villalba de que Díez podría pedirle algo ilícito, ha explicado que se encargó de poner cámaras junto a un equipo de seis personas -cinco hombres y una mujer- que no pertenecían a la Guardia Civil, y también retiraron los móviles a los asistentes. La idea, ha contado, era también grabar el audio, pero no lograron un sonido claro.

En el encuentro, Villalba habló de un destino en Roma, lo que según este colaborador era una forma de tender una trampa a la exmilitante socialista, con la meta de que las gestiones que se pudieran realizar al respecto dejasen un rastro.

Un segundo encuentro

Tras un segundo encuentro, la exmilitante pidió su móvil a este testigo diciéndole que tendría llamadas de la directora de la Guardia Civil y él la escuchó hablar con una mujer a quien llamó Mercedes, indican las fuentes.

Según su relato, Leire Díez sostenía que en Moncloa estaban enfadados porque no lograban atajar los casos judiciales y el director adjunto operativo no «tenía huevos» y afirmó que ella iba a nombrar a un nuevo DAO.

Villalba dio cuenta a la Guardia Civil de dichos encuentros, como también hizo el colaborador en un informe verbal a la persona de la jefatura de información a quien reportaba, según ha declarado.

Cuando la exmilitante socialista pidió ayuda al testigo para convencer a Villaba, invocando al «uno», el testigo preguntó quién era, si Cristiano Ronaldo o Florentino Pérez, y Díez dijo que se trataba del presidente, aunque nunca se refirió a él como Sánchez, sino únicamente como Pedro o presidente.

Este testigo dio credibilidad a Leire Díez, quien, ha dicho, le inspiró miedo, según indican a EFE fuentes jurídicas.