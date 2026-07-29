Los coros que hicieron posible la celebración de la Eucaristía presidida por León XIV han sido reconocidos institucionalmente por el Cabildo de Tenerife

La Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife celebró este martes, en el Salón Noble del Palacio Insular, un acto de reconocimiento a las personas, coros, formaciones musicales y entidades que hicieron posible la celebración de la solemne Eucaristía presidida por el papa León XIV el pasado 12 de junio en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que puso el broche final a la visita del Pontífice a España.

El Cabildo de Tenerife reconoce a los coros que participaron en la misa de León XIV

Encuentro en el Cabildo

El encuentro estuvo presidido por el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, acompañado por el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha, y el director insular de Cultura, Conrado Álvarez, quienes trasladaron el agradecimiento de la corporación insular a todas las personas que, con su talento, dedicación y compromiso, contribuyeron al éxito de una celebración de enorme trascendencia histórica, espiritual y cultural para Tenerife.

Lope Afonso destacó en una nota que «la visita de Su Santidad el Papa León XIV quedará para siempre en la memoria colectiva de Tenerife, y buena parte de esa emoción se logró gracias al extraordinario trabajo de músicos, coros y profesionales de la cultura».

Este reconocimiento, señaló, «simboliza el agradecimiento de toda la isla a quienes demostraron, con su talento y generosidad, la enorme capacidad de colaboración y excelencia del tejido cultural tinerfeño».

Por su parte, José Carlos Acha señaló que «la música fue uno de los grandes elementos que contribuyeron a dotar de solemnidad y belleza a una celebración seguida por miles de personas, Tenerife volvió a demostrar el extraordinario nivel de sus formaciones corales y musicales, así como la importancia de seguir fortaleciendo este patrimonio cultural compartido».

Estrategias culturales insulares sostenibles 2026-2030

El consejero insular recordó además que esta experiencia se enmarca en las Estrategias Culturales Insulares Sostenibles 2026-2030 impulsadas por el Área de Cultura del Cabildo de Tenerife, que contemplan el fortalecimiento de la red coral insular mediante la creación de la Federación de Coros de Tenerife y el desarrollo de un plan de acción destinado a impulsar la actividad coral en los 31 municipios de la isla.

Durante el acto se destacó especialmente la participación del coro participativo coordinado por Novae Vocal Ensemble, invitado por el Obispado de Tenerife, a través del canónigo Norberto González, responsable de la coordinación musical de la celebración.

La formación asumió la interpretación de la Misa Canaria, del compositor Julio Navarro Grau (1910-1988), una obra para coro y órgano inspirada en la tradición musical canaria, de la que se interpretaron el Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus y Agnus Dei.

El acompañamiento al órgano corrió a cargo de Juan Luis Bardón, mientras que las partes solistas las interpretaron Arantxa Cooper (soprano), Montserrat Giró (alto), Jorge Cordero (tenor) y Andrés Campovari (bajo). La dirección musical estuvo a cargo de Roxana Schmunk, al frente del coro participativo constituido para esta ocasión.

Asimismo, el acto sirvió para reconocer la contribución del Orfeón La Paz de La Laguna, dirigido por Juan Felipe Rodríguez Hernández, que junto al resto de la formación coral asumió los cantos propios de la liturgia, así como de la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, dirigida por Mauro Fariña, que acompañó musicalmente a la asamblea e interpretó distintos interludios durante la celebración.