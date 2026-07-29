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Un hombre sufre quemaduras al incendiarse una vivienda en Firgas

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El incendio de una vivienda en el municipio grancanario de Firgas termina con un hombre trasladado al hospital con quemaduras superficiales e inhalación de humo

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112 Canarias

Un hombre de 40 años sufrió a última hora de este martes quemaduras superficiales y una intoxicación moderada por inhalación de humo en el incendio declarado en una vivienda del municipio grancanario de Firgas, según ha informado el 112.

El siniestro tuvo lugar a las 23:32 horas en un inmueble ubicado en la calle Camino Lomo El Pino.

El afectado fue asistido en el lugar por personal del SUC y posteriormente trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron el fuego y ventilaron la vivienda siniestrada.

Efectivos de la Guardia Civil y Policía Local colaboraron en el dispositivo.

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