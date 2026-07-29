‘La Retranca’ hace balance del curso político y el calendario judicial en el último programa de la temporada

El espacio de análisis político, social y cultural de Televisión Canaria tratará otros asuntos, como la prevención de incendios forestales y los accidentes acuáticos, este jueves 30, a partir de las 22:30 horas

El programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria finaliza su primera temporada con el programa previsto este jueves 30 de julio, a las 22:30 horas, en el que se hará balance del curso político y el calendario judicial que se retoma a partir de septiembre y los casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno de España y del Partido Socialista. Todo ello, en la semana en la que Pedro Sánchez comparecía, el pasado martes, tras el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones.

Marta Rodríguez y Mayer Trujillo, presentadores de ‘La Retranca’.

Sánchez se trasladará en los próximos días a la residencia de La Mareta, en Lanzarote, propiedad de Patrimonio Nacional, donde este año se ha reforzado la seguridad. La visita vuelve a generar polémica tras trascender un aumento del perímetro de control, las quejas de la Asociación Unificada de Guardia Civiles y el rechazo del Partido Popular de la isla por los presuntos casos de corrupción.

Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, ‘La Retranca’ pondrá sobre la mesa de análisis las perspectivas del Gobierno de cara a los próximos meses, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado y la hipótesis sobre un adelanto electoral si no prosperan en el Congreso, algo que Sánchez ya ha descartado. Para tratar estos asuntos se contará con la secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, que participará en el debate junto a los periodistas Francisco Pomares y Juan García Luján, y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

El monte, en máxima alerta

‘La Retranca’ abordará también los graves incendios forestales que asolan la Península y el llamamiento del Gobierno a un pacto de Estado por el clima. El director insular de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo; y la consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, explicarán los avances que se han realizado en las islas en materia de prevención, tras los grandes incendios de 2019 y 2023, respectivamente.

Por otro lado, en pleno mes de julio, ‘La Retranca’ abordará la problemática de los accidentes acuáticos en Canarias, el incremento en las cifras de ahogamientos en la primera mitad de 2026 y qué medidas se pueden implantar para evitar nuevas víctimas mortales. El presidente de ‘Canarias, 1.500 km de Costa’, Sebastián Quintana, analizará los principales datos.

‘La Retranca’ se ha convertido en uno de los espacios de referencia para el análisis político, social y cultural de las islas. El programa también puede seguirse en directo a través del canal de YouTube de RTVC, en La Radio Canaria y en sus perfiles oficiales de Instagram (@la_retranca_); X (@LaRetrancaTVC) y TikTok (@la.retranca).