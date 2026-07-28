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Televisión Canaria ofrece el estreno de temporada del Costa Adeje Tenerife frente al RCD Espanyol

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La cadena emite el primer choque de pretemporada de las blanquiazules en el I Torneo Fuerteventura FutFem Coral Hotels este miércoles a las 18:15 horas

Televisión Canaria emite este miércoles 29 de julio a partir de las 18:15 horas el partido amistoso entre el Costa Adeje Tenerife y el RCD Espanyol. El encuentro marca el debut de pretemporada del conjunto tinerfeño, único representante canario en la máxima categoría del fútbol femenino nacional -Liga F-, y se enmarca dentro de la cobertura especial de 14 partidos amistosos que la cadena pública ha preparado para acompañar a la UD Las Palmas, al CD Tenerife yal Costa Adeje Tenerife en su puesta a punto previa a las competiciones oficiales.

El duelo corresponde al ‘I Torneo Fuerteventura FutFem Coral Hotels’ y se disputará en el Estadio Municipal Los Pozos, ubicado en Puerto del Rosario. El encuentro servirá para medir la puesta a punto de las blanquiazules ante el conjunto perico, rival de su misma división, en un escenario neutral en la isla de Fuerteventura.

La retransmisión podrá seguirse en directo a través de la señal de TDT en Televisión Canaria, además de sus plataformas digitales en Canarias Play y la web corporativa rtvc.es. La narración del choque correrá a cargo de Dani Álvarez, acompañado en los comentarios analíticos por Laura Castro.

Con esta retransmisión, Televisión Canaria refuerza su compromiso con el deporte insular y la visibilidad del fútbol femenino de máximo nivel, permitiendo a los aficionados de todo el Archipiélago seguir de cerca y en abierto la evolución de sus equipos representativos.

Televisión Canaria ofrecerá en directo el último encuentro blanquiazul de la temporada en Liga F
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