Los arrestados se alojaban en el hotel y aprovechaban que conocían los códigos de acceso de las habitaciones para entrar y sustraer efectos de los huéspedes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre y una mujer, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una habitación de un establecimiento turístico de la capital.

La intervención policial permitió recuperar parte de los efectos sustraídos a un huésped y abrió una línea de investigación sobre otros hechos de similares características registrados en el mismo alojamiento.

Turismo. Los hoteleros celebran la prórroga de los ERTE. Imagen Europa Press

Entraban como huéspedes

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado 22 de julio, cuando se requirió presencia policial en un establecimiento turístico por la denuncia de una clienta. Aseguraba que había sufrido el robo de sus pertenencias y que varios de los efectos ya habían sido localizados en una de las habitaciones ocupadas por los presuntos responsables.

La perjudicada manifestó a los agentes que, tras realizar el registro de entrada en el alojamiento y dejar sus pertenencias en la habitación correctamente cerrada, comprobó a su regreso que una de sus bolsas había desaparecido.

Al alertar al resto de huéspedes, varios de ellos indicaron haber visto una bolsa con las mismas características en otra habitación del establecimiento.

La víctima pudo recuperar posteriormente la bolsa, aunque comprobó que faltaban pertenencias en su interior, a la vez que los presuntos autores abandonaron con celeridad el establecimiento al conocer que se había solicitado la presencia policial.

Detenidos

Localizaron y detuvieron a una de las sospechosas primero, mientras que al segundo implicado lo detuvieron posteriormente en el transcurso de la investigación.

Las pesquisas policiales permitieron determinar el modus operandi de la pareja, la cual había ocupado anteriormente distintas habitaciones del establecimiento, circunstancia que les habría permitido conocer los códigos de acceso de las mismas.

Estos códigos no se modificaban tras la salida de los huéspedes, lo que presuntamente facilitó el acceso ilícito a habitaciones ocupadas por otros clientes.

Asimismo, los investigadores analizan la posible relación de ambos detenidos con otras denuncias registradas en el mismo alojamiento y que presentan un modus operandi similar.

Los dos detenidos están a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los hechos investigados.