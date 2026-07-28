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Detienen en Tenerife a un fugitivo reclamado en Italia por falsificación y fraude

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El fugitivo tenía en vigor una orden de detención por delitos cometidos entre los años 2018 y 2019 por el uso ilegal de armas, posesión y distribución de billetes falsos y fraude laboral

Agentes de la Policía Nacional han detenido el pasado 13 de julio en Los Cristianos, Arona (Tenerife) a un fugitivo al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas por varios delitos contra el orden público, seguridad pública y fraude cometidos entre finales del año 2018 y principios de 2019, por los que se enfrenta a una pena de prisión de 5 años, 8 meses y 14 días.

Vehículo de la Policía Nacional. Investigación clínicas de estética presunta estafa. Imagen Policía Nacional
Imagen Policía Nacional

El prófugo estaba acusado de poseer, portar y disparar en público una pistola y un rifle, con los que además se cometieron posteriores ilícitos penales.

Otro de los delitos por los que se le acusó fue la posesión y circulación de billetes falsos en múltiples lugares. Asimismo, se enunció como responsable junto a otros cómplices de una trama de fraude laboral. En esta los mismos actuaban, a través de diversas entidades corporativas, como administradores y empleados ficticios, manipulando el sistema de Seguridad Social. Falsificaron relaciones laborales, simularon despidos y engañaron a las autoridades para la concesión de prestaciones por desempleo indebidas, lo cual dio lugar a un beneficio injusto y a la pérdida económica para el organismo estatal.

El detenido pasó a disposición judicial tras lo cual se decretó su ingreso en prisión hasta la ejecución de la extradición.

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