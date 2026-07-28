Llamamiento urgente: se necesitan donaciones de sangre 0

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud hace un llamamiento urgente para que las personas del grupo sanguíneo 0- donen lo antes posible

Siempre hace falta reponer los bancos de sangre para hacer frente a urgencias y operaciones, pero aún más en verano y ahora, además, de un grupo concreto: el 0-. Así lo ha informado la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud, que hace un llamamiento urgente para que las personas con este grupo sanguíneo donen lo antes posible. Ahora mismo hay una carencia crítica de stock de este tipo de sangre.

Nuevo llamamiento a la población para donar sangre/ Imagen cedida por el SCS

Hay que recordar que la sangre y sus componentes no pueden fabricarse artificialmente. De ahí que la donación voluntaria, altruista y regular sigue siendo la única forma de asegurar su disponibilidad cuando un paciente la necesita. Cada donación puede contribuir a salvar o mejorar la vida de varias personas y convertirse en una nueva oportunidad para quienes atraviesan situaciones médicas complejas.

La necesidad de sangre no disminuye durante los meses de verano, y sin embargo, es una época estacional en la que descienden las donaciones. Mientras, las necesidades asistenciales de los hospitales de Canarias permanecen estables o, en algunos casos, se incrementan.

Por eso, se recuerda la importancia de donar de forma regular en los puntos fijos de extracción de las islas, y también en las unidades móviles que recorren los municipios para facilitar este gesto solidario.