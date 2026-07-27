Las universidades de canarias consideran que permitirá mejorar la financiación universitaria y afrontar déficits acumulados en los últimos años

Las dos universidades públicas canarias han valorado este lunes el nuevo marco de financiación autonómica anunciado por el Gobierno de España, al considerar que permitirá mejorar la financiación universitaria y afrontar déficits acumulados en los últimos años.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), se reunió este lunes con los rectores de las universidades de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra (i), y La Laguna, Francisco Javier García (2i). EFE/ Ángel Medina G

Los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, se han reunido en la Delegación del Gobierno en Canarias con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien les ha trasladado las últimas novedades presupuestarias y las medidas de apoyo a la educación superior pública.

El rector de la ULPGC ha destacado que el futuro modelo financiero puede convertirse en «un balón de oxígeno» para las universidades públicas del archipiélago, «que arrastran déficits de carácter importante en los últimos años, que deseamos que puedan por fin solventarse».

Reunión decisiva con el Gobierno autonómico

Ambos rectores ha señalado además que las dos universidades esperan que la reunión prevista este martes con el Gobierno de Canarias permita avanzar hacia un contrato programa y un mecanismo de financiación plurianual «que llevamos largo tiempo esperando».

Por su parte, el rector de la ULL ha calificado el encuentro de «muy importante e interesante» y ha agradecido al Ministerio la información trasladada sobre recursos económicos, becas para profesorado vinculadas al programa María Goyri y nuevas iniciativas relacionadas con investigación y memoria democrática.

Nuevos recursos y ayudas al profesorado

El titular de Política Territorial ha recordado que el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana una partida de 5,4 millones de euros destinada al refuerzo del profesorado universitario en Canarias dentro de un plan con horizonte en 2028.

Torres ha defendido la necesidad de reforzar la universidad pública y garantizar oportunidades de acceso a la educación superior con independencia de los recursos económicos de las familias.

Además, ha anunciado que en septiembre el Gobierno firmará con las dos universidades públicas canarias acuerdos para impulsar cátedras y foros sobre memoria democrática, libertad y reparación de las víctimas de la Guerra Civil.