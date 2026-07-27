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La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Guía de Isora

RTVC / AGENCIAS
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El hombre, de 72 años, está desaparecido desde este domingo 26 de julio en Guía de Isora, entre Punta Blanca hasta y el Hotel Abama

La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido en Guía de Isora
Hombre desaparecido en Guía de Isora buscado por la Guardia Civil / Guardia Civil

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda de un hombre el municipio de Guía de Isora, concretamente en las zonas de los alrededores de Alcalá, Piedra Hincada y la zona de costa ubicada entre Punta Blanca hasta y el Hotel Abama.

El hombre, de 72 años, está desaparecido desde este domingo, e iba vestido con pantalón corto técnico de color verde militar/caqui, camiseta manga corta negra con logotipo circular de color verde y calzado tipo zueco negro.

La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto se ponga en contacto con el 062.

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