La institución insular celebra el triplete del club sanmiguelero y reconoce su contribución al deporte vernáculo

El Cabildo de Tenerife ha ofrecido una recepción oficial al Club de Lucha Chimbesque de San Miguel de Abona para reconocer su brillante temporada deportiva. Han hecho historia consiguiendo un triplete al proclamarse campeones de la Liga Insular de Tenerife, campeones de la Copa de Tenerife y campeones del Torneo DISA Gobierno de Canarias por segundo año consecutivo.

El Cabildo de Tenerife homenajea al CL Chimbesque / Cabildo de Tenerife

Una recepción en la que se ha puesto en valor un éxito que trasciende el ámbito deportivo y que supone un nuevo impulso para la promoción y el prestigio de la lucha canaria como uno de los principales símbolos de la identidad del Archipiélago.

Durante la recepción se destacó que este excepcional resultado es fruto de años de esfuerzo, compromiso y trabajo colectivo, así como de un proyecto deportivo sólido que ha sabido crecer sin renunciar a sus raíces y a la apuesta por la cantera.

Reconocimiento a los luchadores

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, felicitó al club por una temporada histórica y destacó que el Chimbesque “representa los valores que mejor definen al deporte, y que son el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo y el orgullo de pertenencia”.

Asimismo, durante el acto Dávila puso de relieve la extraordinaria labor desarrollada por el mandador Salvador Pérez Soliño, “artífice de un proyecto competitivo basado en la formación de luchadores del municipio y en la consolidación de un equipo con una identidad propia que se ha convertido en referencia de la lucha canaria”.

Igualmente, la presidenta reconoció el gesto y la nobleza mostrada por Eusebio Ledesma, en la imagen icónica en la que se le ve consolando a Mahamadou Cámara, ejemplo de dedicación, humildad, compromiso y excelencia deportiva.

Un hito deportivo sin precedentes

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, felicitó al Club de Lucha Chimbesque por «protagonizar una de las mayores gestas de la historia reciente de la lucha canaria, al igualar el histórico triplete de 1989 y volver a situar el nombre de San Miguel de Abona y de Tenerife en lo más alto del deporte autóctono».

Afonso subrayó que «el Cabildo seguirá respaldando este tipo de proyectos de éxito con una apuesta firme por la lucha canaria, reflejada en la renovación del convenio con la Federación Insular, dotado con 195.000 euros, y en una inversión histórica de 833.000 euros para la promoción, recuperación y desarrollo de los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales de Canarias, porque apoyar la lucha canaria es invertir en nuestra identidad, en nuestros clubes y en las futuras generaciones».

Por su parte, la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Yolanda Moliné, destacó que «el Club de Lucha Chimbesque ha firmado una temporada histórica, fruto del trabajo de su mandador, Salvador Pérez, de toda la plantilla, la directiva, el cuerpo técnico y el apoyo de su afición. Este éxito sigue reforzando al Chimbesque como un referente del deporte autóctono y en un orgullo para Tenerife«.

Apoyo institucional y arraigo cultural

Asimismo, recordó que «desde el Cabildo mantenemos una apuesta decidida por la lucha canaria y por nuestros deportes autóctonos, con la renovación del convenio con la Federación Insular de Lucha Canaria y el impulso de iniciativas que refuerzan la promoción, la cantera y la difusión de un deporte que forma parte de la identidad de nuestra isla».

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, apuntó que CL Chimbesque “son los campeones del mundo” y destacó que se ha creado una base, una cantera con más de 100 niños luchando, “es la unión de un pueblo entorno a un equipo”.

Por parte del equipo, intervinieron el puntal A Eusebio Ledesma; el capitán Cristian García; y el mandador Salvador Pérez Soliño, quienes resaltaron el valor de la afición y reconocieron que han pasado momentos duros previos a estas competiciones, pero que ahora toca disfrutar de los éxitos.