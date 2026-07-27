Las temperaturas alcanzarán niveles extremos desde este miércoles hasta el domingo, piden extremar las precauciones para evitar incendios forestales

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha publicado una alerta por un episodio de ola de calor desde el próximo miércoles 29 de julio hasta, por lo menos, el domingo 2 de agosto.

Una persona camina por la calle. Kiko Asunción / Europa Press

Asimismo, ha advertido de que las altas temperaturas «conllevan un importante aumento del peligro de incendios forestales», por lo que incide en la necesidad de «extremar las precauciones para evitar su aparición».

Evolución meteorológica

Una serie de dorsales impactará sobre la Península Ibérica próximamente. Asimismo, los meteorólogos pronostican altas presiones sobre el Mediterráneo occidental. Todo ello traerá cielos muy despejados.

Por consiguiente, la fuerte insolación estival provocará un gran aumento de las temperaturas. Los termómetros marcarán valores muy elevados durante la segunda mitad de la semana. Las zonas fluviales sufrirán más el calor.

Por otro lado, la humedad bajará progresivamente en las Islas Canarias. Además, los expertos anticipan un ambiente cálido que generará notable calima en altura. El riesgo de incendio subirá drásticamente en los próximos días.

Impacto en Canarias

El miércoles comenzará oficialmente este fuerte episodio de calor extremo. De hecho, la AEMET pronostica hasta 40 grados en los valles del suroeste peninsular. El este notará importantes ascensos térmicos de inmediato.

Mientras tanto, Canarias sufrirá una gran subida de temperaturas en las medianías. Las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria notarán fuertemente este cambio. Los termómetros superarán los 37 grados.

Finalmente, el fin de semana traerá muy pocos cambios térmicos. Por ello, las autoridades mantendrán los avisos por temperaturas cercanas a los cuarenta grados. El calor sofocante persistirá en Fuerteventura y Gran Canaria.

Recomendaciones y medidas preventivas

Ante esta situación, Protección Civil aconseja limitar la exposición directa al sol. Igualmente, los especialistas sugieren beber mucha agua y consumir comidas muy ligeras. También piden usar ropa de colores claros habitualmente.

En cuanto a los incendios, los agentes solicitan respetar escrupulosamente las normas autonómicas. Además, recomiendan firmemente no arrojar colillas ni botellas de vidrio al campo. Las negligencias humanas causan gran parte de los fuegos.

Por último, los equipos de emergencia pide no encender hogueras en todos los montes. Si un ciudadano descubre algún fuego, debe llamar inmediatamente al 112.