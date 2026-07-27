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Esta semana subirán las temperaturas, disminuirá la nubosidad y probablemente regresará la calima en altura

La previsión del tiempo en Canarias apunta a un aumento de las temperaturas en las medianías zonas altas. Las máximas oscilarán entre los 28 y 32ºC. El viento soplará del nordeste y moderado en el Parque Nacional del Teide.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 28 de julio de 2026/ RTVC

Habrá nubes bajas, que se situarán a menos de 1200 m de altitud en las islas occidentales. En el resto del archipiélago el cielo estará poco nuboso o despejado.

El viento soplará del nordeste, flojo a moderado, y rolará al oeste flojo en las cumbres, y moderado en el Parque Nacional del Teide. El estado del mar mejorará, habrá menos viento que en días anteriores, y las olas más grandes en las playas y zonas de baño no superarán el metro de altura.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Nubes en el norte a menos de 1200 m en cantidad variable. Sol en el resto y viento alisio moderado.

La Palma: Intervalos de nubes bajas, en cantidad variable, más abundantes en el norte y en la comarca este.

La Gomera: Sol, temperaturas de verano y mar de nubes en el norte, al menos por la mañana y después de media tarde.

Tenerife: Ambiente nuboso en el norte, las nubes se situarán a menos de 1200 m de altitud. Tiempo soleado en el resto, y aumento de temperatura en las zonas altas.

Gran Canaria: Cielo poco nuboso o despejado salvo en el norte, a menos de 900 m donde habrá panza de burro en cantidad variable.

Fuerteventura: Tiempo soleado, sin nubes importantes salvo algunas de tipo bajo al amanecer y al final del día en la costa oeste.

Lanzarote: Horas de sol, intervalos de nubes bajas en el norte y oeste de la isla en las primeras horas de la mañana y al final del día.

La Graciosa: Viento alisio flojo a moderado, sol y algunas nubes bajas. Temperatura máxima 27 – 28ºC.