Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde son probables lloviznas en las medianías durante la madrugada

El tiempo en Canarias | Seguiremos con nubosidad por el norte y el alisio tenderá a amainar

Comenzamos la semana con menos viento y con temperaturas más llevaderas. Este lunes tendremos cielos nubosos en el norte de las islas más montañosas donde son probables lloviznas en las medianías durante la madrugada. Se abrirán amplios claros al mediodía. En el resto estará poco nuboso o despejado salvo por el oeste de Fuerteventura y norte de Lanzarote que habrá intervalos y serán más compactos a primeras y últimas horas.

Temperaturas sin grandes cambios. Máximas 24ºC – 30ºC en costas. No se descarta que se superen los 30ºC en el valle de Güímar en Tenerife o en puntos del sureste de Fuerteventura. Alisio moderado con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes especialmente de madrugada. En altas cumbres de La Palma y Tenerife soplará de flojo a moderado del suroeste. Predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. Y en el mar, las condiciones marítimas mejorarán. Predominarán las áreas de marejada con olas disminuyendo 1,5m – 1m en costas abiertas al norte. En costas más resguardadas del sur habrá áreas de marejadilla.

Previsión por islas:

El Hierro: Intervalos en el norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado que será más intenso en el sureste y en zonas altas del noroeste. Temperaturas veraniegas.

La Palma: Nuboso en el norte y este sin descartar alguna llovizna de madrugada. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más fuerte en zonas costeras del sureste y noroeste. Temperatura máxima que rondará los 25ºC en la capital.

La Gomera: Despejado salvo por el norte que estará nuboso. No se descarta alguna gota de madrugada en las medianías del norte. Alisio moderado, que será más intenso de madrugada. Temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y los 27ºC en la capital.

Tenerife: Nuboso en el norte donde son probables lloviznas débiles en las medianías del noreste. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste. Brisas en costas del suroeste y del norte. Temperaturas más cálidas en el valle de Güímar. En la capital irán desde los 23ºC a los 29ºC.

Gran Canaria: Nuboso en el norte por debajo de los 1000 metros. No se descarta algunas lloviznas de madrugada. Se abrirán claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el sureste y noroeste. Temperaturas más cálidas en el oeste y sureste. En la capital irán desde los 23ºC a los26ºC.

Fuerteventura: Despejado salvo en el oeste que habrá intervalos, más compactos a primeras y últimas horas. Alisio moderado más intenso en el sur de Jandía que amainará por la tarde. Temperaturas más cálidas en el sureste. En la capital irán desde los 20ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Despejado salvo en el norte y oeste que habrá intervalos. Alisio moderado, más intenso en el interior y sur. Temperaturas que oscilarán entre los 21ºC y los 28ºC en Arrecife.