Estos trabajos forman parte del dispositivo diseñado para normalizar progresivamente la movilidad en el barrio y permitir la reapertura de la calle de La Rosa

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará este lunes los trabajos previos a la apertura al tráfico de la calle de La Rosa, prevista para el próximo jueves 30 de julio, tras la remodelación integral de esta vía.

Calle de La Rosa. Imagen archivo RTVC.

Una nota municipal informa de que las primeras actuaciones consistirán en la modificación de la señalización horizontal y vertical de la calle Santiago, que recuperará su sentido habitual de circulación en dirección a la calle San Isidro, una vez desaparezcan las restricciones y desvíos implantados durante las distintas fases de ejecución de la obra.

Calle de La Rosa

Estos trabajos forman parte del dispositivo diseñado para normalizar progresivamente la movilidad en el barrio y permitir la reapertura de la calle de La Rosa con todas las garantías de seguridad para vehículos y peatones, indica la nota del Ayuntamiento.

Asimismo, la línea 914 de TITSA iniciará un periodo de pruebas operativas que se prolongará hasta el 3 de agosto, con el objetivo de verificar el funcionamiento del nuevo recorrido antes de su implantación definitiva.

Eje viario

Durante este periodo, las guaguas circularán por la calle La Rosa y realizarán dos paradas en este eje viario.

El Ayuntamiento recuerda que la apertura al tráfico de la calle de La Rosa supondrá la recuperación de uno de los principales corredores de circulación de El Toscal y culminará una actuación que ha transformado por completo este espacio urbano.