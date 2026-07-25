Esta moción, que salió adelante con 21 votos a favor y dos en contra, surge tras la negativa del Estado a autorizar el comienzo de las obras para recuperar la playa de Benijo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado instar al Estado a desbloquear la rehabilitación de la playa de Benijo, en Anaga, cerrada desde hace dos años por desprendimientos.

Playa de Benijo. Imagen archivo RTVC.

Esta petición figura en una moción aprobada por el pleno de la corporación y en la que también se recuerda que esta actuación se tramitó por la vía de urgencia y que ya cuenta con proyecto y financiación, así como autorización de la Dirección General de Costas del Gobierno canario.

Playa de Benijo

Esta moción, que salió adelante con 21 votos a favor y dos en contra, surge tras la negativa del Estado a autorizar el comienzo de las obras para recuperar la playa de Benijo, indica una nota municipal.

Esta misma semana, la Dirección de Costas del Gobierno de España emitió un informe contrario a lo autorizado por la Dirección de Costas del Gobierno de Canarias y según este documento, el Estado cuestiona, entre otros puntos, la declaración de urgencia para afrontar la obra.

Talud de la playa

Añade la nota que en la moción se insta al Estado a no paralizar el proyecto de aseguramiento del talud de la playa, así como las mejoras en accesibilidad para que sea de uso y disfrute de los vecinos en el menor tiempo posible.

El Consistorio ha encargado y ha aprobado un proyecto, además de pedir financiación al Gobierno de Canarias para su rehabilitación, con un presupuesto de 2,2 millones de euros.

La moción señala la necesidad de cuidar los espacios cercanos al mar y de solucionar una demanda histórica de Santa Cruz.