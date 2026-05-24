La playa de Benijo permanece cerrada desde el 8 de julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso tras detectarse desprendimientos de rocas

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha aprobado iniciar el procedimiento para declarar una actuación de emergencia vinculada al proyecto de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo.

Un trámite administrativo necesario para que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario autorice provisionalmente la actuación y permita avanzar, lo antes posible, en la recuperación de este enclave del litoral de Anaga.

Imagen de Miguel Ángel Reyes. RTVC.

Intervención en la zona

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, explica que “no estamos hablando de una obra de emergencia, sino de una declaración administrativa de actuación de emergencia que nos permite agilizar los permisos necesarios para intervenir en la zona y reducir los plazos de tramitación ante Costas”.

Bermúdez recuerda que “desde el primer momento el Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad, priorizando la seguridad de las personas, encargando los estudios técnicos necesarios y buscando todas las fórmulas administrativas posibles para recuperar la playa cuanto antes y con garantías”.

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, detalla que “la propia Dirección General de Costas recomendó al Ayuntamiento tramitar esta declaración de actuación de emergencia para poder conceder una autorización provisional mientras continúa la tramitación ordinaria de la concesión administrativa”.

Imagen de Miguel Ángel Reyes. Cedida.

Playa cerrada

Tarife subraya que “esta fórmula administrativa permitirá actuar en la zona mediante el Acuerdo Marco municipal, agilizando los tiempos de ejecución sin alterar el procedimiento legal ordinario exigido por Costas”.

La playa permanece cerrada desde el 8 de julio de 2024, cuando el Ayuntamiento decretó el cierre cautelar del acceso tras detectarse desprendimientos de rocas procedentes del talud situado junto a las escaleras de entrada y salida de la playa. Algunas de esas piedras llegaron incluso a impactar sobre la única vía de acceso existente.

Riesgo de desprendimientos

Tras el cierre, el área de Servicios Públicos encargó una inspección técnica especializada que recomendaba la redacción de un proyecto integral para reducir el riesgo de desprendimientos y analizar las soluciones técnicas más adecuadas.

Posteriormente, el Ayuntamiento instaló puertas, vallado y señalización preventiva para impedir el acceso a la playa, aunque durante este tiempo ha sido necesario reparar en varias ocasiones los elementos de cierre debido a daños y accesos no autorizados.

Imagen de Miguel Ángel Reyes. RTVC.

En diciembre de 2024 quedó redactado el proyecto definitivo de reducción del riesgo por desprendimientos en la playa de Benijo, documento que recoge las actuaciones necesarias para estabilizar el talud y garantizar condiciones de seguridad adecuadas para la futura reapertura.

Además, el Ayuntamiento solicitó en noviembre de 2025 la autorización para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y, paralelamente, obtuvo financiación autonómica para ejecutar las actuaciones previstas.