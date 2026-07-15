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Televisión Canaria estrena este lunes ‘El Club’, su nuevo concurso de entretenimiento gastronómico

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Kike Pérez y Alicia Suárez presentarán cada lunes, a las 21:30 horas, este divertido concurso gastronómico en el que estudiantes de HECANSA compiten por demostrar su talento entre fogones

Televisión Canaria estrenará este lunes 20 de julio, a las 21:30 horas, ‘El Club’, su nuevo concurso de entretenimiento gastronómico. Presentado por Alicia Suárez y Kike Pérez, el formato combina competición, cocina, humor y música con estudiantes de los Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) como protagonistas. El programa amplía así la oferta de prime time de verano de la cadena y estará disponible también en Canarias Play, la plataforma digital de RTVC.

Horas antes de su estreno, a las 18:00 horas, el programa será presentado en el Hotel Escuela Santa Brígida, en un acto que contará con la participación de César Toledo, director general de RTVC; Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; Paola Plasencia, consejera delegada de HECANSA; y los presentadores del programa, Kike Pérez y Alicia Suárez.

‘El Club’ apuesta por acercar al público la excelencia de la Formación Profesional en Canarias a través de un concurso para toda la familia, donde el esfuerzo, el compañerismo y la superación tienen tanto protagonismo como la gastronomía.

En busca de la excelencia

En cada entrega, tres estudiantes de HECANSA competirán divididos en los equipos azul, rojo y verde, acompañados durante toda la competición por sus padrinos, el actor Abraham Santacruz y las creadoras de contenido Sarah Lómore y Marta Ibraim.

Los aspirantes se enfrentarán a retos inspirados en la cocina canaria e internacional, la repostería, la alta cocina o la elaboración de tapas, además de pruebas que pondrán a prueba su destreza, capacidad de organización y trabajo en equipo en situaciones propias de una cocina profesional.

Los platos serán valorados por un chef de reconocido prestigio, acompañado por Kike Pérez y Alicia Suárez, quienes evaluarán aspectos como la técnica, el sabor, la presentación y la capacidad de los concursantes para desenvolverse bajo presión.

El equipo ganador de cada programa conquistará el Gran Trofeo HECANSA y podrá destinar 1.000 euros a una ONG de su elección, además de recibir una tarjeta regalo de 500 euros.

Más allá de la competición, ‘El Club’ incorpora actuaciones de artistas canarios en cada programa y reivindica la Formación Profesional como una vía de acceso al empleo, mostrando el talento de los estudiantes de HECANSA y la importancia de la hostelería y la gastronomía para Canarias.

Doble cita con la gastronomía

La noche gastronómica de los lunes continuará a las 22:30 horas con ‘Mira quién viene a cenar’, presentado por Rafa Méndez y Luna Zacharías. Un programa que reunirá alrededor de la mesa a destacados nombres de la televisión, la cultura y el deporte de Canarias para compartir conversación, anécdotas y buena gastronomía, completando una velada dedicada al entretenimiento y la cocina.

Con estos dos nuevos estrenos, Televisión Canaria refuerza su apuesta por formatos de entretenimiento de producción canaria vinculados al territorio, el talento local y la divulgación, en línea con su compromiso de servicio público.

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