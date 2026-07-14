Televisión Canaria presenta ‘Identidades’, la nueva serie sobre el patrimonio cultural del archipiélago

La serie, que se presenta este jueves en TEA Tenerife, se estrenará el viernes 17 de julio en TVCanaria y Canarias Play

De izquiera a derecha: Elena Marrero, Benito Cabrera y Luis Cabrera

Televisión Canaria presenta este jueves 16 de julio, a las 19:00 horas, en el museoTEA Tenerife Espacio de las Artes, la nueva serie documental ‘Identidades‘, una producción de Multitrack que propone una mirada contemporánea sobre la cultura, la historia y el patrimonio del archipiélago. Su primer episodio se estrenará al día siguiente, el viernes 17 de julio, a las 22:10 horas, en Televisión Canaria y en la plataforma digital Canarias Play.

El acto reunirá al equipo responsable del proyecto y servirá para presentar una serie que invita a recorrer las múltiples huellas que han contribuido a conformar la identidad de Canarias, desde una perspectiva divulgativa y alejada de los tópicos.

Dirigida por Benito Cabrera, responsable de los contenidos y , y Raúl Pulido, realizador y codirector del proyecto, la serie estará presentada por el propio Cabrera, junto a Elena Marrero y Luis Cabrera, dos jóvenes creadores de contenido que acercan la cultura canaria a nuevas generaciones.

«Con ‘Identidades’ proponemos descubrir la identidad canaria a través de la cultura, el paisaje, las palabras, los símbolos o la música, elementos que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo», explica Cabrera.

Un recorrido por la memoria y la identidad canaria

Con un formato que combina investigación, entrevistas, rodajes y actuaciones musicales, ‘Identidades’ descubrirá algunas de las historias menos conocidas de Canarias y de sus protagonistas, el origen de topónimos y palabras o los vínculos históricos del Archipiélago con otros territorios atlánticos.

«Es una serie rodada dentro y fuera de Canarias, y que cuenta con la participación de jóvenes creadores de contenido que están realizando una importante labor de divulgación en las redes sociales», añade el director del formato.

La serie establece así un diálogo entre el pasado y el presente, combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes para acercar la historia y la cultura del Archipiélago a todos los públicos.