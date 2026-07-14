David Sánchez, hermano del presidente, condenado a 9 años de inhabilitación

La Audiencia de Badajoz también condena al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público. EFE/ Jero Morales

La Audiencia de Badajoz ha condenado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, en el marco del caso que investigaba su contratación en la Diputación de Badajoz.

La sentencia también condena al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de dos delitos de prevaricación administrativa. El tribunal considera acreditadas irregularidades en la contratación de David Sánchez, en 2017, y de Luis Carrero, amigo del hermano del jefe del Ejecutivo.

La causa analizaba la creación y adjudicación de un puesto de alta dirección para David Sánchez en la institución provincial, así como el cambio de denominación de esa plaza en 2022 y la posterior adjudicación, en 2023, de otro puesto a Luis Carrero.

Durante el juicio, tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron la absolución de todos los acusados al considerar que no existían pruebas de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias que sostenían las acusaciones populares. Estas últimas reclamaban penas de hasta seis años de prisión para los procesados.

La resolución judicial concluye que existió prevaricación administrativa en las contrataciones investigadas y condena a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo a penas de inhabilitación para empleo o cargo público.