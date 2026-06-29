El detenido está acusado de matar presuntamente a tiros a dos perros y de amenazar a su propietaria en el marco de un conflicto familiar previo

Detenido por matar a disparos a dos perros para amenazar a una familiar / Europa Press/Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en Gran Canaria a un hombre de 49 años por un delito relativo a la protección de los animales domésticos y otro de amenazas después de que, presuntamente, haya matado a tiros a dos perros propiedad de una familiar con intención de atemorizarla.

Según ha informado este lunes la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, una mujer se acercó al puesto de la Guardia Civil de San Mateo para denunciar el hallazgo de una caja de cartón frente a su domicilio en cuyo interior localizó los cadáveres de dos perros de su propiedad para después recibir mensajes amenazantes por redes sociales.

La investigación iniciada por el Seprona partió de la premisa de que los hechos tuvieran relación con desavenencias familiares previas entre la denunciante y el supuesto autor de estos delitos.

La necropsia de los dos perros determinó que ambos habían fallecido como consecuencia de varios impactos de proyectil en la cabeza.

Registro y detención

Paralelamente, los investigadores realizaron diversas comprobaciones e inspecciones y en el lugar donde aparecieron los animales y de los elementos hallados durante la investigación, consiguieron pesquisas necesarias que parecían implicar a un sospechoso concreto.

Las actuaciones desarrolladas permitieron determinar que los hechos se habrían producido en una finca familiar compartida por las partes implicadas, donde presuntamente el ahora detenido acabó con la vida de los animales antes de trasladar sus cuerpos hasta el domicilio de la víctima.

En la finca del sospechoso, en una entrada y registro autorizada por el juez, se localizaron diversos elementos de interés para esclarecer los hechos y se pudo confirmar que el investigado disponía de armas de fuego.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a detener a este hombre y ha puesto las diligencias obtenidas a disposición de la autoridad judicial competente.