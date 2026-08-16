Según informó el gobernador de la región, tras el ataque a esta región rusa, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida

Al menos cinco personas han muerto y otra ha sido herida este domingo. Todo ello, tras un ataque con drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En concreto, sobre la región de Rostov, en el sureste de Rusia, según han informado las autoridades locales.

Imagen cedida EuropaPress.

Ataque aéreo

«Esta noche, como consecuencia de un ataque aéreo contra la región de Rostov, tres personas han fallecido y otra ha resultado herida y ha sido trasladada al hospital», ha anunciado en sus redes sociales el gobernador de la región, Yuri Sliusar, antes de informar del hallazgo de otros dos cuerpos sin vida.

El dirigente, que ha trasladado sus «más sentidas condolencias» a los familiares de las víctimas, ha indicado que las fuerzas rusas han derribado «más de 150 drones y misiles en tres ciudades y nueve distritos» durante la ola de ataques por parte de Kiev.

Daños significativos

Asimismo, ha señalado que varios edificios en la localidad de Kamensk han sufrido daños significativos, siendo las viviendas y los edificios de la Administración «los más afectados».

Los incendios declarados en las localidades de Staraya y Volchenski ya han sido extinguidos. Por su parte, los equipos de emergencia mantienen bajo control, aunque aún activo, otro fuego en la zona forestal de Kamenski.

En total, se han registrado daños en los distritos urbanos de Kamensk-Shakhtinski, Gukovo, Donetsk, Kamenskoye, Konstantinovski, Millerovski, Matveyevo-Kurganski, Chertkovski, Sholokhovski, Tsimlyanski, Tarasovski y Verkhnedonski.

Autoridades rusas

Según han informado las autoridades rusas, durante la madrugada de este domingo, unos 600 drones ucranianos han estado sobrevolando la región de Moscú, capital rusa.