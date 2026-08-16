‘Mira quién viene a cenar’ sienta a la mesa a los creadores de contenido Ceci Wallace y Álex Mercurio

Rafa Méndez recibe a los influencers en una velada llena de confidencias y amenizada por la propuesta gastronómica de Luna Zacharias este lunes a las 22:30 horas

El programa ‘Mira quién viene a cenar’ regresa este lunes 17 de agosto, a las 22:30 horas, a Televisión Canaria con una nueva entrega cargada de complicidad, risas y espontaneidad. En esta quinta edición, Rafa Méndez abre las puertas de su casa para recibir a la creadores de contenido Ceci Wallace y Álex Mercurio, dos conocidos rostros de las redes sociales en las Islas que comparten una estrecha amistad.

Como en cada cita, la chef lanzaroteña Luna Zacharias volverá a poner el toque gastronómico a la noche con una propuesta pensada especialmente para la ocasión. El menú comenzará con un picoteo de queso de pimentón en dados acompañado de almendras tostadas, para dar paso como plato principal a unos nachos canarios con batata crujiente.

La primera en llegar a la velada será Ceci Wallace, quien repasará a solas con Rafa sus comienzos en el mundo de la moda y las redes sociales. Durante la charla, abordará el mensaje de body positive que abandera, la repercusión de sus publicaciones y algunos de los momentos personales más complicados en el ámbito familiar. Poco después se sumará a la mesa Álex Mercurio, quien compartirá el proceso personal que vivió hasta sentirse plenamente libre, además de repasar los proyectos profesionales en los que se encuentra inmerso actualmente.

Tras la participación en anteriores episodios de Lydia Lozano, Caco Senante, David Ascanio, Agoney, Aarón Gómez e Iván Torres, el formato alcanza su quinta entrega consolidando su cercanía con el público. Una propuesta que, además de su seguimiento en la pantalla pública, continúa sumando visualizaciones en el entorno digital a través de la plataforma Canarias Play y el canal de YouTube.